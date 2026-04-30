Минпромторг РФ предложил повысить тарифы до 5% на импорт 3D-принтеров, лифтов

Минпромторг РФ предлагает увеличить импортные пошлины на 3D-принтеры, некоторое лифтовое оборудование и аккумуляторы. Об этом по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов, его цитирует РИА Новости.

Подобная мера, по словам замминистра, должна защитить российских производителей.

«Главный принцип работы в рамках таможенно-тарифного регулирования — это эскалация тарифа, то есть повышение на готовую продукцию и снижение на сырье и комплектующие — только на те, которые не производятся или не выращиваются в РФ», — уточнил Чекушов.

Он отметил, что уровень пошлин будет установлен в пределах возможного в рамках договора о вступлении РФ в ВТО, и составит до 5% по упомянутому оборудованию и готовым продуктам.