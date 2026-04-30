В Госдуме объяснили массовый отказ россиян от безнала в пользу наличных расчетов
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Региональный этап проекта ПФО «МолоТ» стартовал в Самарской области
Выпускники второго потока программы «СВОё Дело. Самарская область» презентовали бизнес-проекты
1 мая «Крылья Советов» проведут матч против «Спартака»
В Самаре улицу Молодогвардейскую хотят расширить для пешеходов
Южное шоссе станет одной из ключевых территорий для активного жилищного строительства в Самаре
Вода подтопила 37 приусадебных участков в Тольятти и дорогу в Новокуйбышевске
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Региональный этап проекта ПФО «МолоТ» стартовал в Самарской области

В Самарской области дали старт региональному отборочному этапу проекта Приволжского федерального округа для работающей молодежи. Этот проект второй год реализуется в Приволжском федеральном округе при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Он направлен на закрепление молодежи и специалистов на предприятиях области, укрепление связей между коллективами работающей молодежи, пропаганду здорового образа жизни, профориентацию.

«Основная цель проекта — укрепление корпоративного духа, поддержка молодых специалистов, которые трудятся на предприятиях реального сектора, — рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политик Самарской области Юлия Бренер. —  Таких мероприятий раньше не было, это уникальный проект, который реализуется только в Приволжском федеральном округе, мы этим очень гордимся. В прошлом году команда Самарской области заняла второе место в окружном финале, в этом году мы подготовились более тщательно. Надеемся, что команда, которую мы отберем на региональных соревнованиях, успешно выступит и будет заслуженно оценена на окружном этапе».

В этом году первым соревнованием стал интеллектуальный квиз.  В нем приняли участие 14 команд предприятий Самарской области. В каждой команде — по 4 человека. Вопросы квиза охватывают разные темы: историю, в том числе историю Поволжья, культуру, спорт. Здесь важны не только знания, но и скорость реакции, умение слушать друг друга и находить решение в ограниченное время.

«Такие квизы помогают молодым специалистам пообщаться между командами, между собой, — отметил председатель автономной некоммерческой организации социализации работающей молодежи Самарской области Евгений Гурьянов. – Общение со специалистами из других предприятий, из других отраслей, уже дает возможность профессионального роста».

Молодые специалисты отмечали значимость проекта.

 «Важно участвовать в таких проектах, потому что здесь мы знакомимся, можем подружиться, поделиться опытом. Вопросы будут по разным темам, надеемся на хороший результат, — прокомментировала Елизавета Хомякова, участница соревнований из команды АО «Авиаагрегат».

По результатам 9 раундов победителем стала команда ООО «Нова».

Для участников также была организована специальная лекция от представителя Российского общества «Знание» — о применении искусственного интеллекта в профессиональной деятельности и повседневной жизни.

Квиз — только начало. Впереди — творческие конкурсы, профориентационные состязания и, конечно, спортивные соревнования.

Фото – Минтруд Самарской области

