МЧС Самарской области сообщило о паводковой обстановке на 29 апреля. Вода подтопила 37 приусадебных участков в Тольятти и дорогу в Новокуйбышевске.

В Комсомольском районе Тольятти на полуострове Копылово пострадали 26 участков в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 — в СНТ «Вишенка». В поселке Гранный Новокуйбышевска подтопило участок дороги к городскому пляжу.

При этом 20 участков в СНТ «Гидромеханизатор» уже освободились от воды. МЧС продолжает круглосуточное наблюдение за реками и оказывает помощь местным жителям, пишет Самара Город | Новости Самары.