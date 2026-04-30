В Самаре улицу Молодогвардейскую хотят расширить для пешеходов

В Самаре планируется реализация мероприятий по повышению уровня пешеходной доступности и интеграции улицы Молодогвардейской в туристический маршрут по историческому центру города. Об этом заявила первый заместитель министра градостроительной политики и главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова в интервью, опубликованном в издании «Волга Ньюс».

Екатерина Семенова отметила возможность расширения прогулочных зон и организации парковочных мест вдоль проезжей части на улице Молодогвардейской. По её словам, в настоящее время на данной территории формируется креативный кластер, включающий в себя небольшие рестораны и другие локальные предприятия.

Главный архитектор подчеркнула историческую значимость данной территории и её потенциал для создания удобной пешеходной связи между различными важными зонами города, такими как деревянная и купеческая Самара, площади Куйбышева и Славы, а также набережная. Это позволит создать интегрированный маршрут для прогулок и привлечения туристов.

Кроме того, в интервью обсуждались планы по благоустройству улицы Ленинградской. Екатерина Семенова сообщила, что на данном этапе не предполагается значительных изменений в инфраструктуре улицы. Первоочередной задачей является приведение в порядок вывесок, фасадов зданий и тротуаров. В перспективе рассматривается возможность продления пешеходной зоны в направлении набережной Волги.