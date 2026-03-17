10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре

Ученики гимназии № 3 представили «Столовую будущего» и разместили в ней столы, диваны, кухонную зону и кулер с горячей и холодной водой. Команда школы № 128 — «Развивающее пространство с настольными играми», а ученики школы № 146 обновили свой актовый зал: там появились микшерный пульт, напольные колонки и микрофон. Также были представлены проекты «Отдыхаем на диванчиках» (школа № 25), «Крутой актовый зал» (школа № 99), «Уютная школа отдыха» (школа № 91), «Школьная парковка для велосипедов и самокатов "Точка парковки"» (школа № 92), «Озорная зона» (гимназия «Перспектива») и «Интерактивная математика» (школа № 121).

Школа № 157 представила проект «Экотренд» — как рассказали его авторы, идея создания тематической зоны отдыха с растениями и системой сортировки мусора получила мощную поддержку учеников.

Завершился фестиваль «Школьного инициативного бюджетирования» подведением итогов конкурса на приз зрительских симпатий. Победителем стала школа № 146, коллектив которой получил сладкий пирог с аббревиатурой «ШкИБ».