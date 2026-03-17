10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
В Волжском районе убрали незаконную свалку
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо

16 марта на оперативном совещании в администрации города Самары были отмечены заслуги воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва им. В.В. Ольховского № 11 и их наставников. 

 За победу в Первенствах России по самбо и дзюдо глава города Иван Носков вручил благодарственные письма Екатерине Ягич, Екатерине Фадеевой и Анне Мадьяновой, а также их тренерам – заслуженному тренеру России, депутату городской Думы г.о. Самара Анне Сараевой и главному тренеру сборной команды Самарской области по самбо Рустаму Сулейманову. 

«От всей души поздравляю спортсменов с блестящими победами! Ваш успех — гордость не только нашего города, но и всего региона, а каждый из вас уже сейчас пример для тех, кто только делает первые шаги в спорте. Особые слова благодарности тренерам. Вы не просто учите бороться — вы учите побеждать себя, не сдаваться, подниматься после падений и идти вперёд. Желаю крепкого здоровья, вдохновения и ярких спортивных успехов. Спасибо за вклад в развитие спорта Самарской области и страны», 
– сказал глава города Самары Иван Носков.

