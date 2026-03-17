Более 2 тысяч человек уже зарегистрировались на Космический полумарафон – 2026 в Самаре
«От Жигулей до Саян»: Волжский русский народный хор покоряет города России
Самарский армрестлер Сергей Гаранин квалифицировался на первенство мира
Объекты «Т Плюс» региона готовы к прохождению паводка
В России начал восстанавливаться рынок новых грузовиков
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим организациям Самарской области о подготовке домов к следующему отопительному сезону
В Клиниках СамГМУ открылся обновленный общехирургический блок с оборудованием
В Самаре не нашли перевозчика на 46-й автобусный маршрут протяженностью 12 км
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
В Самарской области стартовал автопробег Росгвардии

В преддверии 10-летия Росгвардии и 215-летия формирования войск правопорядка в Самарской области дан старт праздничному автопробегу, за время которого участники посетят несколько городов региона.

Росгвардейцы стартовали из регионального управления и отправились во второй по величине город Тольятти, чтобы лично встретиться с жителями города, рассказать о структуре, задачах и истории становления войск национальной гвардии Российской Федерации.

В рамках масштабной акции в культурном центре «Автоград» сотрудники и военнослужащие Росгвардии развернули несколько интерактивных площадок, где подробно рассказывали тольяттинцам о специфике службы в ведомстве, возможностях трудоустройства и поступления в ведомственные вузы.

Кульминацией первого дня автопробега в Тольятти стал праздничный концерт. На главной сцене культурного центра выступил военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под руководством майора Олега Чемоданова. Музыкальные номера также подарили зрителям именитые тольяттинские артисты, создав для гостей мероприятия атмосферу настоящего праздника.

Автопробег продолжается – в ближайшие дни участники акции отправятся в Новокуйбышевск и Чапаевск, где их также ждут встречи с местными жителями и праздничные мероприятия.

Теги: Росгвардия

В Тольятти представили программу окружного чемпионата Росгвардии по дзюдо
17 марта 2026, 13:32
В ходе брифинга организаторы представили ключевые детали предстоящего турнира: программу соревнований, состав участников, критерии оценки и организационные... Спорт
В преддверии 10-летия со дня образования Росгвардии стражи правопорядка развернули «живую» цифру в Самаре
16 марта 2026, 13:36
Символичный перформанс был запечатлен с высоты птичьего полета. Патрульные автомобили ведомства выстроились и образовали собой огромную цифру «10».  Общество
В Самарской области росгвардейцы пришли на помощь женщине с ребенком, которых сбил автомобиль
13 марта 2026, 10:33
К счастью, ребенок в результате происшествия не пострадал. Женщина же была госпитализирована в одну из больниц Самары с травмами головы. Происшествия
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
