В Самарской области стартовал автопробег Росгвардии

В преддверии 10-летия Росгвардии и 215-летия формирования войск правопорядка в Самарской области дан старт праздничному автопробегу, за время которого участники посетят несколько городов региона.

Росгвардейцы стартовали из регионального управления и отправились во второй по величине город Тольятти, чтобы лично встретиться с жителями города, рассказать о структуре, задачах и истории становления войск национальной гвардии Российской Федерации.

В рамках масштабной акции в культурном центре «Автоград» сотрудники и военнослужащие Росгвардии развернули несколько интерактивных площадок, где подробно рассказывали тольяттинцам о специфике службы в ведомстве, возможностях трудоустройства и поступления в ведомственные вузы.

Кульминацией первого дня автопробега в Тольятти стал праздничный концерт. На главной сцене культурного центра выступил военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под руководством майора Олега Чемоданова. Музыкальные номера также подарили зрителям именитые тольяттинские артисты, создав для гостей мероприятия атмосферу настоящего праздника.

Автопробег продолжается – в ближайшие дни участники акции отправятся в Новокуйбышевск и Чапаевск, где их также ждут встречи с местными жителями и праздничные мероприятия.