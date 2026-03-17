Самарцев приглашают на кураторский показ выставки «Между авангардом и андеграундом. На перепутье»

18 марта в 17:00 Самарском областном художественном музее — уникальная возможность увидеть выставку, посвященную художникам, которые сформировали искусство 1920-40-х годов.

Кураторский показ проведет Вячеслав Тишин, коллекционер и художник, который поделится своими впечатлениями и взглядом на творчество ключевых мастеров этого периода.

Стоимость посещения — входной билет на выставку.

На выставке представлены работы художников «Бубнового валета», таких как Петр Кончаловский, Илья Машков и Аристарх Лентулов, а также произведения Роберта Фалька, Александра Тышлера и многих других.

Приглашаем погрузиться в атмосферу авангарда и андеграунда, следуя по пути творческих поисков, которые изменили облик искусства XX века.

Лекторий «История коллекций в собрании Самарского художественного музея» продолжается.

12+