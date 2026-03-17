В начале марта резидент технопарка «Жигулёвская долина» ООО «КБ Вишера» завершило климатические испытания квадрокоптера «БЕР». Аппарат прошёл проверку в климатической камере с системой солнечного излучения, в пылевой камере, а также в камере дождя. Испытания проходили на специализированной площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем.

По итогам испытаний в работоспособности летательного аппарата нарушений выявлено не было. Как отмечают в компании, «БЕР» стал первым российским квадрокоптером, для которого публично представлены результаты испытаний в диапазоне температур от -40 °C до +50 °C при степени защиты IP54.

«Мы создаём «БЕР» как практический инструмент для сложных условий эксплуатации. Эти испытания подтверждают, что аппарат готов к реальной промышленной работе», — отмечает Владимир Дьяков, управляющий ООО «КБ Вишера».

ООО «КБ Вишера» разрабатывает электронику и программное обеспечение для связи, автономной навигации и беспилотных авиационных систем, а также готовые решения на базе квадрокоптеров и наземных станций управления. Компания является участником проекта «Сколково», а также резидентом технопарка «Жигулёвская долина» с проектом «БЕР – электроника и БПЛА мирового уровня».