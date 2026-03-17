10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
В Волжском районе убрали незаконную свалку
В Волжском районе убрали незаконную свалку
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год

62
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год

Специалисты Авито узнали у жителей Самары, следят ли они за трендами в одежде, покупают ли актуальные вещи и сколько на них тратят. Выяснилось, что на модные тенденции ориентируется большинство опрошенных, и чтобы им соответствовать, чаще всего покупают трендовую повседневную одежду. Тратят на такие вещи в среднем 26 000 рублей в год.

Больше половины жителей Самары следят за трендами в одежде (70%), при этом 26% делают это активно. О существующих тенденциях опрошенные в основном узнают по представленному ассортименту в магазинах — например, видят повторяющиеся фасоны и цвета в разных брендах (37%). Еще 31% — по тому, как одеваются прохожие на улице.

«На тренды чаще всего ориентируются женщины и молодежь 18-24 лет. Узнают о модных тенденциях они в основном через блогеров и инфлюенсеров, также 14% из них смотрят показы брендов. При этом среди мужчин интерес к трендам проявляет тоже немалая доля — 43%. Они, в свою очередь, чаще считывают тренды по прохожим (40%) и передачам на телевидении (32%)», — комментирует Никита Захаров, руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито.

Какие тренды и вещи предпочитают

Среди тех, кто следит за трендами, большинство (69%) внедряет их в гардероб. Из них 19% делают это постоянно, пробуя новые сочетания — в основном это также молодежь 18-24 лет. Из весенних трендов опрошенным больше всего импонирует классика и строгие силуэты (40%). На втором месте — спортивный стиль   (36%). К нему чаще обращаются мужчины. Топ-3 замыкает минимализм и базовые образы (34%). Их чаще предпочитают женщины. А любимый тренд зумеров — оверсайз: в нем этой весной будет ходить каждый второй (46%).

Под влиянием трендов жители Самары в основном покупают повседневную одежду, которую легко будет интегрировать в обычные образы — например, футболки, джинсы, свитеры (62%). Также каждый второй (55%) покупает модную обувь. Трендовую верхнюю одежду — куртки, пальто и пуховики — покупают 43%. Актуальные аксессуары предпочитают 28%. На последние гораздо чаще обращает внимание молодежь 18-24 лет (33%). Что-то модное «на выход» — платье или костюм — покупают 19%.

Сколько тратят и где покупают

Тратят на трендовые вещи опрошенные в среднем 26 000 рублей в год. При этом почти половина (48%) укладываются в 15 000 рублей. От 15 000 до 30 000 тратят 9%, от 30 000 до 50 000 — 15%. Еще у 16% уходит больше этих сумм — чаще это молодежь 18-24 лет.

Покупают актуальную одежду в основном на онлайн-площадках (53%) и в торговых центрах (46%). 23% предпочитают ресейл, и в основном это зумеры (29%). Еще 20% закупаются в определенных офлайн-магазинах, а 19% — на сайтах или в приложениях конкретных магазинов.

 

