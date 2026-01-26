Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Минздрав утвердил новый порядок оказания медпомощи беременным

124
Минздрав утвердил новый порядок оказания медпомощи беременным

Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология". Об этом сообщил главный внештатный специалист ведомства по акушерству Владимир Климов.

Цель изменений – повышение качества и безопасности оказания медицинских услуг беременным, роженицам и родильницам. Установлены сроки консультации беременных смежными специалистами (терапевт, офтальмолог, стоматолог) согласно клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов "Нормальная беременность". Нововведения направлены на раннее выявление патологии, полноценного обследования и выработки тактики лечения.

"Консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности", – сказал специалист агентству "Интерфакс".

По словам Климова, это позволит максимально быстро проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения беременности, а также назначать профилактическую терапию.

