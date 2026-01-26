Минздрав утвердил новый порядок оказания медпомощи беременным

Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология". Об этом сообщил главный внештатный специалист ведомства по акушерству Владимир Климов.

Цель изменений – повышение качества и безопасности оказания медицинских услуг беременным, роженицам и родильницам. Установлены сроки консультации беременных смежными специалистами (терапевт, офтальмолог, стоматолог) согласно клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов "Нормальная беременность". Нововведения направлены на раннее выявление патологии, полноценного обследования и выработки тактики лечения.

"Консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности", – сказал специалист агентству "Интерфакс".

По словам Климова, это позволит максимально быстро проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения беременности, а также назначать профилактическую терапию.