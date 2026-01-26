Социальным такси в Самаре воспользовались почти 100 тысяч раз в 2025 году

Мэр Иван Носков подчеркнул: спрос на услугу и число заявок только растут.

Глава Самары уточнил: социальное такси появилось в 2025-м. Всего в прошлом году им воспользовались почти 100 тыс. раз.

На нем горожане с ОВЗ, ветераны Великой Отечественной могут добраться до врачей, учебных заведений, соцучреждений, пишет Самара-МК.

«Выявили необходимость добавить услугу сопровождения для инвалидов-колясочников при вызове в больницу. Сопровождающий поможет спуститься и подняться дома и на месте», — добавил Носков.