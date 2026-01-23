Я нашел ошибку
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
В Москве может появиться тариф за проезд одной остановки

149
В Москве может появиться тариф за проезд одной остановки

В городе продолжают усиливать борьбу с безбилетниками. Штрафы за неоплаченный проезд или по чужой социальной карте с начала этого года повысили с двух до пяти тысяч рублей. Эксперты уверены, что это заставит "зайцев", скажем, в метро, вовремя заплатить 75 рублей "Тройкой", но и не исключают появления нового участкового тарифа, при котором за одну поездку или остановку пассажиры смогут платить меньше, чем за две и более, пишет РГ.

Проехать бесплатно хотя бы пару остановок рискованно. Контролеры "Организатора перевозок" каждый день проверяют карты пассажиров, в том числе социальные. Если видят, что оплата не прошла, наказывают рублем. Самая распространенная схема бесплатного прохода в метро - проскочить следом за оплатившим пассажиром. На днях ею воспользовался мужчина, который тут же получил замечание от оплатившей вход пассажирки. Вместо извинений он выплеснул женщине в лицо горячий кофе. С помощью камер нападавшего нашли. Теперь мужчине грозят штраф и уголовная ответственность.

В дептрансе уточняют: все средства от оплаты каждой поездки идут на расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание современных пассажирских сервисов и ввод новых выделенных полос и остановок.

"В Москве остались только сознательные неплательщики. Оправданий для них нет, - комментирует Михаил Блинкин, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. - Многодетные семьи, пенсионеры и другие льготники оплачивают проезд социальной картой. Для так называемых случайных неплательщиков, которые могли забыть "Тройку", сделали оплату банковской картой и даже биометрией. Для пассажиров, которые часто пользуются транспортом, есть удобные тарифы - выгодный билет на месяц или год. Остались только идейные неплательщики, которые говорят, например, "мне нужно проехать всего одну-две остановки, и я не буду платить почти 80 рублей". Они считают, что это несправедливо, поэтому с ними приходится решать вопрос штрафами".

Чисто технически, лишь поставив турникеты на входе, проблему с "зайцами" не решить, считает эксперт. "Нигде в мире это не работает по простой причине - при увеличении времени пассажирообмена, то есть когда люди задерживаются на входе, оплачивая проезд, все функциональные показатели на одном конкретном маршруте катастрофически падают. Разумное решение - полагаться на добросовестность пассажиров и контроль. Не исключено, что в Москве решат провести эксперимент и вместо единого тарифа введут участковый или переменный, при котором за одну остановку пассажиры смогут платить меньше, чем за две и более. Устройства на входе наземного транспорта позволяют это сделать", - добавил Блинкин.

Штраф в пять тысяч рублей, по мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, для неплательщиков все-таки существенная сумма: "Скорее всего, многие постараются его избежать".

Теги: Городской транспорт

Таблички с расписанием появятся на остановках Самары уже к 6 февраля
22 января 2026, 12:48
Работы начнутся сразу после подготовки макетов для печати. Такое решение власти приняли после жалоб горожан на состояние указателей. Транспорт
321
В историческом центре Самары автобусы пустили в объезд
22 января 2026, 11:01
Это связано с проведением дорожных работ на ул. Куйбышева на участке от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого. Транспорт
380
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026, 10:50
Всех желающих просят сообщать о своих предложениях по улучшению работы общественного транспорта на горячую линию 8 (846) 212-94-26. Транспорт
705
В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
119
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
136
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
416
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
712
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
557
