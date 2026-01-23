В Москве может появиться тариф за проезд одной остановки

В городе продолжают усиливать борьбу с безбилетниками. Штрафы за неоплаченный проезд или по чужой социальной карте с начала этого года повысили с двух до пяти тысяч рублей. Эксперты уверены, что это заставит "зайцев", скажем, в метро, вовремя заплатить 75 рублей "Тройкой", но и не исключают появления нового участкового тарифа, при котором за одну поездку или остановку пассажиры смогут платить меньше, чем за две и более, пишет РГ.

Проехать бесплатно хотя бы пару остановок рискованно. Контролеры "Организатора перевозок" каждый день проверяют карты пассажиров, в том числе социальные. Если видят, что оплата не прошла, наказывают рублем. Самая распространенная схема бесплатного прохода в метро - проскочить следом за оплатившим пассажиром. На днях ею воспользовался мужчина, который тут же получил замечание от оплатившей вход пассажирки. Вместо извинений он выплеснул женщине в лицо горячий кофе. С помощью камер нападавшего нашли. Теперь мужчине грозят штраф и уголовная ответственность.

В дептрансе уточняют: все средства от оплаты каждой поездки идут на расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание современных пассажирских сервисов и ввод новых выделенных полос и остановок.

"В Москве остались только сознательные неплательщики. Оправданий для них нет, - комментирует Михаил Блинкин, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. - Многодетные семьи, пенсионеры и другие льготники оплачивают проезд социальной картой. Для так называемых случайных неплательщиков, которые могли забыть "Тройку", сделали оплату банковской картой и даже биометрией. Для пассажиров, которые часто пользуются транспортом, есть удобные тарифы - выгодный билет на месяц или год. Остались только идейные неплательщики, которые говорят, например, "мне нужно проехать всего одну-две остановки, и я не буду платить почти 80 рублей". Они считают, что это несправедливо, поэтому с ними приходится решать вопрос штрафами".

Чисто технически, лишь поставив турникеты на входе, проблему с "зайцами" не решить, считает эксперт. "Нигде в мире это не работает по простой причине - при увеличении времени пассажирообмена, то есть когда люди задерживаются на входе, оплачивая проезд, все функциональные показатели на одном конкретном маршруте катастрофически падают. Разумное решение - полагаться на добросовестность пассажиров и контроль. Не исключено, что в Москве решат провести эксперимент и вместо единого тарифа введут участковый или переменный, при котором за одну остановку пассажиры смогут платить меньше, чем за две и более. Устройства на входе наземного транспорта позволяют это сделать", - добавил Блинкин.

Штраф в пять тысяч рублей, по мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, для неплательщиков все-таки существенная сумма: "Скорее всего, многие постараются его избежать".