Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе

87
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.

Региональная программа помогла привлечь 7 молодых специалистов из других регионов в поликлинику №2 Тольятти.

Каждый специалист получил единовременную выплату в размере 1 млн рублей. В числе новых врачей Тольяттинской городской поликлиники №2 – уролог, кардиолог, рентгенолог и четыре терапевта.

Единовременная специальная выплата врачам, приехавшим на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, установлена в 2025 году по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Новая мера поддержки помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов.

Для молодых специалистов в поликлинике также действуют дополнительные меры соцподдержки: выплаты от администрации поликлиники от 30 до 50 тыс. рублей, а также региональные выплаты по наиболее востребованным и дефицитным специальностям – до 300 тыс. рублей. Кроме того, молодые специалисты могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья и предоставление служебных квартир с возможностью последующего перехода в собственность после 10 лет работы.

«Эта программа создает комплексную систему поддержки медицинских кадров. Теперь в регионе есть эффективный инструмент для привлечения специалистов не только в село, но и в городские поликлиники, что для Тольятти имеет особое значение», – отметил главный врач Тольяттинской городской поликлиники № 2 Владимир Ермолаев.

Все молодые специалисты уже ведут прием в различных подразделениях поликлиники. Трое из них получили служебное жилье.

Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области. Врачи искали место, где могли бы профессионально расти в комфортных условиях и выбрали Тольяттинскую поликлинику. Специалисты отмечают и бытовую поддержку: сначала им компенсировали аренду жилья, а затем предоставили служебную квартиру.

«Программа поддержки стала решающим аргументом. Планируем остаться здесь как минимум на пять лет, согласно условиям программы. Нам здесь комфортно и интересно в плане профессионального развития», — отметил врач Денис Конев.

Кардиолог Марина Карташова родилась в Автограде, но получила образование, в том числе дополнительную специальность по УЗИ-диагностике и начинала карьеру в Ульяновске. Но всегда хотела вернуться обратно в родной город.

«Я следила за вакансиями в Тольятти и, увидев подходящую, отправила резюме. После собеседования не было сомнений. Для меня важно было не только вернуться к родителям, но и найти достойное место работы с хорошей материальной базой», — рассказала врач.

Финансовая поддержка по программе, по ее словам, также сыграла ключевую роль:

«Переезд и обустройство — это всегда большие затраты. Миллион рублей — это серьезная помощь, которая позволяет сразу сосредоточиться на работе, а не на бытовых вопросах».

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов
20 января 2026, 14:38
В Тольятти 15 врачей, переехавших на работу из других регионов, получили 1 млн рублей
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов Здравоохранение
724
С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате.
19 января 2026, 15:12
В Тольяттинской поликлинике №3 установлено современное рентген-оборудование
С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате. Здравоохранение
728
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
15 января 2026, 14:47
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
В конце 2025 года кольпоскоп СамГМУ стал частью пилотного проекта в регионе по использованию технологий ИИ для анализа кольпограмм. Здравоохранение
790
Здравоохранение
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
26 января 2026  15:10
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
87
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
26 января 2026  14:39
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
86
В СамГМУ разработали тест-систему для быстрого выявления перипротезной инфекции
26 января 2026  10:39
В СамГМУ разработали тест-систему для быстрого выявления перипротезной инфекции
214
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
25 января 2026  15:58
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
576
Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно
25 января 2026  11:12
Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно
581
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
24 января 2026  21:06
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
803
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
23 января 2026  16:39
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
731
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
23 января 2026  14:37
В Большечерниговском районе обновляются ФАПы
708
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
23 января 2026  10:42
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
508
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
23 января 2026  09:16
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
511
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15908
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2863
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
517
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
665
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
568
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
613
Весь список