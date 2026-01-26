7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе

Региональная программа помогла привлечь 7 молодых специалистов из других регионов в поликлинику №2 Тольятти.

Каждый специалист получил единовременную выплату в размере 1 млн рублей. В числе новых врачей Тольяттинской городской поликлиники №2 – уролог, кардиолог, рентгенолог и четыре терапевта.

Единовременная специальная выплата врачам, приехавшим на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, установлена в 2025 году по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Новая мера поддержки помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов.

Для молодых специалистов в поликлинике также действуют дополнительные меры соцподдержки: выплаты от администрации поликлиники от 30 до 50 тыс. рублей, а также региональные выплаты по наиболее востребованным и дефицитным специальностям – до 300 тыс. рублей. Кроме того, молодые специалисты могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья и предоставление служебных квартир с возможностью последующего перехода в собственность после 10 лет работы.

«Эта программа создает комплексную систему поддержки медицинских кадров. Теперь в регионе есть эффективный инструмент для привлечения специалистов не только в село, но и в городские поликлиники, что для Тольятти имеет особое значение», – отметил главный врач Тольяттинской городской поликлиники № 2 Владимир Ермолаев.

Все молодые специалисты уже ведут прием в различных подразделениях поликлиники. Трое из них получили служебное жилье.

Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области. Врачи искали место, где могли бы профессионально расти в комфортных условиях и выбрали Тольяттинскую поликлинику. Специалисты отмечают и бытовую поддержку: сначала им компенсировали аренду жилья, а затем предоставили служебную квартиру.

«Программа поддержки стала решающим аргументом. Планируем остаться здесь как минимум на пять лет, согласно условиям программы. Нам здесь комфортно и интересно в плане профессионального развития», — отметил врач Денис Конев.

Кардиолог Марина Карташова родилась в Автограде, но получила образование, в том числе дополнительную специальность по УЗИ-диагностике и начинала карьеру в Ульяновске. Но всегда хотела вернуться обратно в родной город.

«Я следила за вакансиями в Тольятти и, увидев подходящую, отправила резюме. После собеседования не было сомнений. Для меня важно было не только вернуться к родителям, но и найти достойное место работы с хорошей материальной базой», — рассказала врач.

Финансовая поддержка по программе, по ее словам, также сыграла ключевую роль:

«Переезд и обустройство — это всегда большие затраты. Миллион рублей — это серьезная помощь, которая позволяет сразу сосредоточиться на работе, а не на бытовых вопросах».

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО