Иван Носков: «В этом году в приоритетном порядке отремонтируем более 53 км дорожного покрытия»

Более 190 участков (https://vk.com/wall-228943952_43492) автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре.

Порядка 195 объектов, включая 37 по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», начнут ремонтировать весной с наступлением благоприятных погодных условий. На условиях софинансирования из бюджетов всех уровней на эти работы предусмотрено свыше 2,4 млрд рублей.

С полным перечнем объектов ремонта дорог, тротуаров и проездов в г.о. Самара в 2026 году можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.