Жители Самары потратили на автозапчасти в среднем 21 000 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дорожные службы Самарской области ведут активную подготовку к пропуску талых вод на региональных автомобильных дорогах.
Более 2 тысяч водопропускных труб открыли дорожники региона в преддверии паводка 
В Самаре состоялся волейбольный турнир, организованный региональным отделением общества "Динамо".
Команда самарских спасателей заняла второе место на чемпионате общества "Динамо" по волейболу
В Самаре проходит третий этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги. 10 команд из разных регионов России определяют сильнейших двух дивизионах.
В Самаре проходит третий этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги
14 марта ночью на трассе М-5 около поворота на город Октябрьск столкнулись два легковых автомобиля.
Спасатели Сызрани проводили спасательные работы на месте ДТП в Сызранском районе
15 марта Самарская областная детская библиотека в честь дня рождения проведет День открытых дверей с программой для читателей и гостей учреждения «Библиотека собирает друзей».
Самарская областная детская библиотека отметит своё 89-летие
14 марта в Самарской области открывается первенство России по русским шашкам.
В течение десяти дней в Красноярском районе будет проходить первенство России по русским шашкам
В Камышлинском районе на лыжно-биатлонном комплексе «Беркут» состоялись областные соревнования по пневмо-биатлону.
В Камышлинском районе состоялись областные соревнования по пневмо-биатлону
Температура воздуха 15 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +5, +7°С. Ночью и утром местами гололедица.
15 марта в регионе без осадков, до +8°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.23
1.16
EUR 91.98
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Жители Самары потратили на автозапчасти в среднем 21 000 рублей

Аналитики Авито узнали у автомобилистов, почему они заказывают запчасти онлайн, и на что обращают внимание при покупке. Оказалось, что из онлайн-каналов большинство предпочитает площадки электронной коммерции и платформы объявлений. Выбирая, где купить запчасти, опрошенные в основном обращают внимание на качество продукции.

Выбор канала и площадки

Каждый пятый житель Самары (22%) покупает автозапчасти на онлайн-площадках и платформах объявлений по типу Авито — чаще это мужчины и молодежь 18-24 лет. Главными преимуществами этого канала пользователи считают широкий выбор запчастей в одном месте (40%), более выгодные цены, чем в офлайн-магазинах (39%) и возможность сравнивать цены и предложения (34%). Также 34% важно, что онлайн-площадки дают возможность изучить отзывы на товар и проверить рейтинг продавца.

При этом определяющим аргументом в пользу выбора площадки большинство считает качество товара (56%). Вместе с тем, 47% важно наличие гарантии на запчасти, поэтому Авито учитывает эту потребность — на платформе представлено уже более 10 млн запчастей с гарантией от 150+ брендов. 44% обращают внимание на репутацию площадки, а 31% — на выгодные предложения и акции.

Выбор товара

При выборе непосредственно товара большинство обращает внимание на наличие гарантии и возможности вернуть запчасть (56%), цену (45%), скорость доставки (43%) и отзывы на запчасть (28%).

Также 9 из 10 пользователей перед покупкой дополнительно проверяют, точно ли их автомобилю подойдет та или иная деталь. 32% советуются с мастером или сервисом. 24% сверяют соответствие по марке, модели и году выпуска, а 17% используют для этого VIN-код. Еще 11% консультируются с онлайн-поддержкой магазина, а 5% проверяют эту информацию в сторонних источниках.

В среднем за последний год жители Самары потратили на запчасти 21 000 рублей. Примечательно, что женщины называли суммы в среднем на 10% больше. При этом 32% уложились в 10 000 рублей, ещё 22% — в 20 000 рублей. 17% потратили от 20 000 до 30 000 рублей, 19% — от 30 000 до 50 000 рублей, а 4% — больше этих сумм.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
12 марта 2026  14:59
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Весь список