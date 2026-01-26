Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»

87
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.

В Самарской области формируется региональное движение «За медицину активного долголетия». Целью движения станет продвижение трендов здорового долголетия и сохранение здоровья граждан. 
Ранее заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова объявила о старте нового проекта – регионального движения «За медицину здорового долголетия». Субъектам Федерации дано поручение разработать план мероприятий движения для реализации его в 2026 году.
Вопрос обсуждался на совещании в Правительстве региона, которое состоялось под руководством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Виталия Шабалатова.  
Ключевыми направлениями движения станут развитие региональных центров здоровья, создание выездных мультидисциплинарных бригад из волонтёров, медработников, деятелей культуры и спорта для продвижения здоровьесберегающих практик,  вовлечение граждан в творчество, стимулирование физической активности, продвижение здорового питания и масштабная просветительская работа по формированию ответственного отношения к собственному здоровью.
Кроме того, совместно с правоохранительными органами будет усилена работа по профилактике потребления алкогольной и табачной продукции. Планируется существенно расширить информационную и разъяснительную работу среди представителей молодого поколения, повысить уровень взаимодействия с органами внутренних дел по противодействию нарушению правил оборота и усилить контроль за качеством алкогольсодержащей продукции. 
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» в Самарской области станет врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
24 января 2026, 21:06
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
Главный внештатный диетолог минздрава СО Ольга Сазонова предупреждает, что двигаться к снижению веса необходимо постепенно — примерно 0,5–1 кг в неделю. Здравоохранение
801
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
23 января 2026, 16:39
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и... Здравоохранение
730
С 2025 года в Самарской области действует еще одна программа поддержки специалистов в сфере культуры.
22 января 2026, 17:59
«Земский работник культуры»: по новой программе 15 специалистов получили по 1 млн рублей на переезд в  Самарскую область
С 2025 года в Самарской области действует еще одна программа поддержки специалистов в сфере культуры. Здравоохранение
719
Здравоохранение
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
26 января 2026  15:10
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
87
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
26 января 2026  14:39
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
87
В СамГМУ разработали тест-систему для быстрого выявления перипротезной инфекции
26 января 2026  10:39
В СамГМУ разработали тест-систему для быстрого выявления перипротезной инфекции
214
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
25 января 2026  15:58
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
576
Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно
25 января 2026  11:12
Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно
581
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
24 января 2026  21:06
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
803
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
23 января 2026  16:39
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
731
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
23 января 2026  14:37
В Большечерниговском районе обновляются ФАПы
708
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
23 января 2026  10:42
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
508
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
23 января 2026  09:16
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
511
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15908
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2863
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
517
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
665
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
568
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
613
Весь список