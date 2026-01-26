В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»

В Самарской области формируется региональное движение «За медицину активного долголетия». Целью движения станет продвижение трендов здорового долголетия и сохранение здоровья граждан.

Ранее заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова объявила о старте нового проекта – регионального движения «За медицину здорового долголетия». Субъектам Федерации дано поручение разработать план мероприятий движения для реализации его в 2026 году.

Вопрос обсуждался на совещании в Правительстве региона, которое состоялось под руководством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Виталия Шабалатова.

Ключевыми направлениями движения станут развитие региональных центров здоровья, создание выездных мультидисциплинарных бригад из волонтёров, медработников, деятелей культуры и спорта для продвижения здоровьесберегающих практик, вовлечение граждан в творчество, стимулирование физической активности, продвижение здорового питания и масштабная просветительская работа по формированию ответственного отношения к собственному здоровью.

Кроме того, совместно с правоохранительными органами будет усилена работа по профилактике потребления алкогольной и табачной продукции. Планируется существенно расширить информационную и разъяснительную работу среди представителей молодого поколения, повысить уровень взаимодействия с органами внутренних дел по противодействию нарушению правил оборота и усилить контроль за качеством алкогольсодержащей продукции.

Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» в Самарской области станет врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева.

Фото: минздрав СО