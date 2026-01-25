Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно

В России беременные смогут проходить неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Это зафиксировано в программе госгарантий бесплатной медицины на 2026 год, с которой ознакомилось агентство ТАСС.

Данный метод позволяет выявить синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие хромосомные аномалии у плода, анализируя внеклеточную ДНК, циркулирующую в крови матери.

В утвержденную программу впервые включена формулировка, уточняющая, что в рамках бесплатного обслуживания предусмотрено "неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери)". Минздрав России ранее указывал, что этот тест будет доступен женщинам с высоким или средним риском рождения ребенка с хромосомными нарушениями.

НИПТ проводится путем забора крови из вены и не требует инвазивных вмешательств, в отличие от таких методов, как амниоцентез, при которых берется околоплодная жидкость. Такой подход снижает риск осложнений, включая выкидыш, и позволяет проводить скрининг на ранних сроках беременности.

Ранее тест можно было пройти только за счет средств пациентки. Теперь возможность бесплатно сдать НИПТ в рамках ОМС доступна женщинам с повышенным риском.