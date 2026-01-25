Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно

Я нашел ошибку
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре СКР возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
219
В России беременные смогут проходить неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Это зафиксировано в программе госгарантий бесплатной медицины на 2026 год, с которой ознакомилось агентство ТАСС.

Данный метод позволяет выявить синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие хромосомные аномалии у плода, анализируя внеклеточную ДНК, циркулирующую в крови матери.

В утвержденную программу впервые включена формулировка, уточняющая, что в рамках бесплатного обслуживания предусмотрено "неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери)". Минздрав России ранее указывал, что этот тест будет доступен женщинам с высоким или средним риском рождения ребенка с хромосомными нарушениями.

НИПТ проводится путем забора крови из вены и не требует инвазивных вмешательств, в отличие от таких методов, как амниоцентез, при которых берется околоплодная жидкость. Такой подход снижает риск осложнений, включая выкидыш, и позволяет проводить скрининг на ранних сроках беременности.

Ранее тест можно было пройти только за счет средств пациентки. Теперь возможность бесплатно сдать НИПТ в рамках ОМС доступна женщинам с повышенным риском.

Здравоохранение
25 января 2026  15:58
29
25 января 2026  11:12
219
24 января 2026  21:06
491
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
23 января 2026  16:39
663
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
23 января 2026  14:37
639
23 января 2026  10:42
456
23 января 2026  09:16
461
С 2025 года в Самарской области действует еще одна программа поддержки специалистов в сфере культуры.
22 января 2026  17:59
684
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, что готовиться к холодам нужно заранее и системно.
22 января 2026  17:41
644
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
22 января 2026  17:16
661
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
15907
В центре внимания
25 января 2026  12:53
299
25 января 2026  10:17
201
24 января 2026  10:48
547
23 января 2026  12:17
506
23 января 2026  11:40
540
