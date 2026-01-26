В СамГМУ разработали тест-систему для быстрого выявления перипротезной инфекции

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали тест-систему, которая позволяет быстро выявлять перипротезную инфекцию. Это одно из наиболее тяжелых осложнений, которое может развиться после эндопротезирования сустава. Разработка ученых СамГМУ значительно дешевле и доступнее по сравнению с импортными аналогами. На данный момент получены опытные образцы тест-системы. Работы выполнялись в Научно-образовательном профессиональном центре генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ в рамках государственного задания Минздрава России.

Как рассказал врач-медицинский микробиолог, заведующий лабораторией молекулярной патологии НОПЦ ГЛТ СамГМУ Андрей Козлов, обычное микробиологическое исследование может занимать до 14 дней. Разработка СамГМУ позволяет выявить инфекцию за 2-3 минуты. Тест-система представляет собой стеклянную виалу, в которой находится смесь химических реагентов.

«При подозрении на бактериальную инфекцию врач-травматолог-ортопед проводит пункцию сустава и берет у пациента синовиальную жидкость, затем помещает ее в стеклянную виалу, — говорит Андрей Козлов. - Если у пациента действительно есть бактериальная инфекция, в синовиальной жидкости содержится большое количество лейкоцитов и их ферментов. Эти ферменты начинают взаимодействовать с реактивами и синовиальная жидкость изменяет свой цвет. Нашей первой задачей было использовать для тест-системы доступные и недорогие компоненты, второй - разработать именно экспресс-диагностику, чтобы уже через 2-3 минуты врач мог сделать вывод о наличии инфекции».

Подбором и синтезом реагентов занималась команда химиков НОПЦ ГЛТ СамГМУ во главе с руководителем лаборатории новых медицинских материалов и технологий Андреем Соколовым, консультативную поддержку оказывало травматолого-ортопедическое отделение №2 Клиник СамГМУ под руководством Дмитрия Кудашева. Клинические испытания тест-системы на 100 образцах биоматериала, полученного от пациентов, провели на базе партнера вуза — НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Минздрава России (Санкт-Петербург). Опытные образцы изготовил индустриальный партнер СамГМУ — Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии (Москва). Готовый продукт планируется получить в конце 2026-начале 2027 года.