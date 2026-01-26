«На спорте»: единороссы Самарской области отметили День студента

В селе Красный Яр праздник начался с волейбольного матча. На площадке спортивного комплекса встретились команда, объединившая представителей партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», и сборная Красноярского государственного техникума. Игра прошла в дружеской, но напряженной атмосфере, продемонстрировав отличную подготовку и волю к победе с обеих сторон.

Настоящим сюрпризом для команды техникума стал набор новых профессиональных мячей для волейбола, футбола и баскетбола от главы Красноярского района, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрия Горяинова.

«Такой дружеской физкультурной встречей решили отметить наступающий День студента, — отметил Юрий Горяинов. — Передал ребятам спортивный инвентарь, который поможет им совершенствоваться. Пусть сегодняшний азарт зарядит всех на активные будни и выходные!».

Но на волейболе спортивный уик-энд в районе не закончился. В посёлке Мирный в это же время проходило первенство Красноярского района по борьбе сумо, куда съехались спортсмены со всей области. Юрий Горяинов также посетил эти соревнования, чтобы лично поприветствовать участников.

«Сумо — это древнее искусство, требующее невероятной силы духа и тела, — поделился глава района. — Уверен, сегодня мы в полной мере увидели его яркость. Всем спортсменам желаю новых высот, а зрителям — незабываемых впечатлений!».

Спортивная волна, захлестнувшая область, была гораздо шире. В Самаре, в спортивном комплексе «Динамо» в минувшие выходные проходило масштабное Первенство Самарской области по волейболу среди юношей до 19 лет в рамках партийного проекта «Детский спорт». Восемь сильнейших команд региона три дня боролись за звание чемпионов, демонстрируя высший класс, мощные атаки и несгибаемый характер.

Победителями и призерами турнира стали команда СШОР из Новокуйбышевска (тренер А.В. Шишулин), команда СШОР №2 «Ювента» из Тольятти (тренер В.А. Игушкин), третье место у ЦРВ «Нова»из Новокуйбышевска (тренеры А.А. Ефимов, А.А. Черный).

Также были определены лучшие игроки первенства. Самым ценным игроком) турнира признан Макар Лединский («Ювента», г. Тольятти), лучший нападающий — Илья Капшук («Нова», г. Новокуйбышевск), лучшим защитником назвали Антона Коннова («Ювента», г. Тольятти). Звание «Лучший блокирующий» у Егора Корнилина (СШОР г. Новокуйбышевск), а «Лучший связующий» — Александр Судиловский (СШОР г. Новокуйбышевск).

«Поздравляю призеров, лучших игроков и их тренеров с заслуженными наградами! Эти победы — результат огромноготруда, многолетних тренировок и настоящей любви к волейболу. Желаюдальнейших успехов и покорения новых спортивных вершин!», - отметил координатор партпроекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Отметим, что в следующие выходные в рамках партпроекта «Детский спорт» в Самаре состоится первенство и турнир по волейболу для девушек до 19 лет.