Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области

114
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области

Помощник губернатора Самарской области, боевой генерал и участник специальной военной операции Андрей Колотовкин стал первым, кто подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Процедура внутрипартийного отбора стартовала в регионе в среду, 18 марта.

За плечами выпускника Санкт-Петербургского высшего общевойскового командного училища, Общевойсковой академии ВС РФ и Военной академии Генерального штаба — блестящая военная карьера. Свой служебный путь генерал Андрей Колотовкин прошёл от командира мотострелкового взвода, воевавшего на Северном Кавказе, до командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа.

Особое место в биографии Колотовкина занимает участие в специальной военной операции. Мужество и героизм офицера отмечены высокими государственными наградами: он кавалер Ордена Александра Невского, дважды кавалер Ордена Мужества, также удостоен ордена «За военные заслуги» и медали «За отвагу».

В настоящее время Андрей Колотовкин работает помощником губернатора Самарской области, применяя свой управленческий и боевой опыт в решении региональных задач. Решение участвовать в предварительном голосовании «Единой России» он объяснил желанием продолжить поддержку участников СВО и членов их семей на новом уровне.

«Я очень хорошо знаю проблемы изнутри и готов сосредоточить свои усилия, свою работу на всесторонней поддержке участников СВО. Как говорит наш Президент, новая элита будет воспитана из числа участников специальной военной операции, которые прошли фронт. Ребята начинают возвращаться и всех их нужно трудоустраивать, оказывать всестороннюю поддержку», - подчеркнул Андрей Владимирович.

«Участие в предварительном голосовании — это возможность предложить своё видение развития региона и страны в целом, опираясь на принципы честности, ответственности и патриотизма, которые всегда были основой для людей в погонах», — прокомментировал он своё решение.

Супруга генерала - исполнительный директор фонда «Звезда и Лира», член Общественной Палаты РФ Екатерина Колотовкина поддержала его решение.

В Самарском региональном отделении ЕР отмечают, что выдвижение таких кандидатов, как Колотовкин, усиливает кадровый потенциал и подтверждает курс «Единой России» на поддержку участников СВО и профессиональных управленцев.

Теги: Единая Россия

