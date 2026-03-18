50% жителей ПФО — клиенты стрит-ритейла в своих ЖК

В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.
120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»
18 марта в ходе рейдов ГАИ СО особое внимание уделяется проверке соблюдения правил перевозки детей . Кроме того, инспекторы контролируют факты управления транспортом в состоянии опьянения .
Сегодня сотрудники ГАИ СО проводят рейдовые профилактические мероприятия
Температура воздуха 19 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Ночью местами гололедица.
19 марта в регионе без осадков, до +10°С
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры уникального полуострова.
Крым – это Россия:  в Росреестре СО прошла интеллектуальная квиз-игра
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре».
В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»
В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родит
Форум семей «Многодетная Россия» в 2026 году пройдёт в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия»
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
 Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Футзальные «Крылья Советов» - бронзовые призеры регионального этапа Первой лиги 
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
50% жителей ПФО — клиенты стрит-ритейла в своих ЖК

Среди основных плюсов объектов коммерческой недвижимости у дома 52% жителей округа выделяют экономию времени на дорогу, а 29% отмечают быструю доставку до дома.

По данным опроса Авито Недвижимости*, больше половины россиян (53%) используют коммерческую инфраструктуру в своих домах, причем 27% посещают магазины, кафе, ПВЗ и другой бизнес на первых этажах хотя бы несколько раз в неделю. Особенно популярны эти объекты у молодых россиян: среди людей в возрасте 25–34 доля посетителей достигает 63%, у совершеннолетних опрошенных до 24 лет — 60%.

 

По словам респондентов, главное преимущество объектов стрит-ритейла в собственном доме — экономия времени на дорогу (53%), что особенно значимо для женщин: 56% отметили это как ключевое преимущество. Среди других плюсов опрошенные россияне отметили быструю доставку до квартиры (28%), специальные предложения для жильцов (19%) и возможность выстроить теплые отношения с персоналом (15%). Последнее важнее для мужчин (17%). 

Также у россиян узнали, каких объектов им хотелось бы видеть больше в своем районе. Чаще всего опрошенные называли фитнес-клубы, бассейны и спортивные секции (22%), кинотеатры и другие развлекательные объекты (21%), кафе и рестораны (19%), кофейни и пекарни (18%), а также торговые центры (17%). Запрос на эти объекты высказали 78% респондентов (чаще — в возрасте до 34 лет), что показывает перспективность развития стрит-ритейла в жилых районах, если позаботиться качестве продукта и сервиса.

«Коммерция на первых этажах работает на качество жизни ЖК, когда она встроена в инфраструктуру проекта и управляется девелопером как сервис для жителей. Застройщики всё чаще самостоятельно подбирают арендаторов и формируют набор функций под повседневные сценарии — в логике 15-минутного города. Для девелопера это даёт дополнительную ценность проекту, а также позволяет зарабатывать в формате готового арендного бизнеса. При проектировании важно предусмотреть отдельные входы, а арендаторов подбирать с учетом ограничений по шуму, запахам и разгрузке — тогда жители воспринимают такие площади позитивно и бизнесу удается выстроить добрососедские отношения с местными», — прокомментировал Олег Изотов, управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости.

Рынок адаптируется к новым запросам потребителей. По данным Авито Недвижимости, по итогам 2025 года в Москве и Московской области наблюдается рост спроса на аренду коммерческой недвижимости: на 25% —  для торговых помещений, на 22% — для складов и на 12% — для помещений свободного назначения. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области рост спроса на аренду торговых площадей достиг 17%, а помещений свободного назначения — 11%. При этом предложение коммерческой недвижимости в России также расширяется: рост год к году составил 20% в сегменте аренды и 9% — в сегменте продаж. 

 

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в феврале 2026 года

** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%
Новости по теме
каждый второй россиянин платит наличными по просьбе продавцов
18 марта 2026, 13:40
Каждому второму россиянину предлагали оплатить покупку наличными
Чаще всего оплату наличными просят в небольших магазинах у дома — об этом сообщили 46% респондентов. Общество
182
Жители Самары потратят на подготовку к дачному сезону в среднем 25 000 рублей
18 марта 2026, 12:51
Жители Самары потратят на подготовку к дачному сезону в среднем 25 000 рублей
Почти у двух третей (65%) жителей Самары есть дача, а еще 11% планируют   обзавестись ей в будущем. Общество
218
Жители Самары тратят на бытовую технику в среднем 46 000 рублей в год и обновляют её раз в 3,5 года
18 марта 2026, 10:44
Жители Самары тратят на бытовую технику в среднем 46 000 рублей в год и обновляют её раз в 3,5 года
Аналитики узнали у жителей города, как часто они обновляют бытовую технику, по какой причине и какое влияние на покупку оказывает реклама.  Общество
225
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
217
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
209
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
411
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
533
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
573
Весь список