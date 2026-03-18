50% жителей ПФО — клиенты стрит-ритейла в своих ЖК

По словам респондентов, главное преимущество объектов стрит-ритейла в собственном доме — экономия времени на дорогу (53%), что особенно значимо для женщин: 56% отметили это как ключевое преимущество. Среди других плюсов опрошенные россияне отметили быструю доставку до квартиры (28%), специальные предложения для жильцов (19%) и возможность выстроить теплые отношения с персоналом (15%). Последнее важнее для мужчин (17%). Также у россиян узнали, каких объектов им хотелось бы видеть больше в своем районе. Чаще всего опрошенные называли фитнес-клубы, бассейны и спортивные секции (22%), кинотеатры и другие развлекательные объекты (21%), кафе и рестораны (19%), кофейни и пекарни (18%), а также торговые центры (17%). Запрос на эти объекты высказали 78% респондентов (чаще — в возрасте до 34 лет), что показывает перспективность развития стрит-ритейла в жилых районах, если позаботиться качестве продукта и сервиса. «Коммерция на первых этажах работает на качество жизни ЖК, когда она встроена в инфраструктуру проекта и управляется девелопером как сервис для жителей. Застройщики всё чаще самостоятельно подбирают арендаторов и формируют набор функций под повседневные сценарии — в логике 15-минутного города. Для девелопера это даёт дополнительную ценность проекту, а также позволяет зарабатывать в формате готового арендного бизнеса. При проектировании важно предусмотреть отдельные входы, а арендаторов подбирать с учетом ограничений по шуму, запахам и разгрузке — тогда жители воспринимают такие площади позитивно и бизнесу удается выстроить добрососедские отношения с местными», — прокомментировал Олег Изотов, управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости. Рынок адаптируется к новым запросам потребителей. По данным Авито Недвижимости, по итогам 2025 года в Москве и Московской области наблюдается рост спроса на аренду коммерческой недвижимости: на 25% — для торговых помещений, на 22% — для складов и на 12% — для помещений свободного назначения. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области рост спроса на аренду торговых площадей достиг 17%, а помещений свободного назначения — 11%. При этом предложение коммерческой недвижимости в России также расширяется: рост год к году составил 20% в сегменте аренды и 9% — в сегменте продаж.