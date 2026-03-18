Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.86
EUR 93.16
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

231
Жители Самары потратят на подготовку к дачному сезону в среднем 25 000 рублей

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, когда и как они готовятся к дачному сезону. Оказалось, что большинство опрошенных начинают подготовку   в апреле, а чаще всего покупают товары для сада и огорода.

Планы на подготовку и бюджет

Почти у двух третей (65%) жителей Самары есть дача, а еще 11% планируют   обзавестись ей в будущем. Среди тех, у кого дача уже есть, большинство начинают готовиться к сезону в апреле (56%), ещё 27% приступают к подготовке в марте. В мае начинают готовиться 12%, а в феврале — 5%. При этом ранняя подготовка в феврале-марте больше характерна для респондентов старше 55 лет, а молодежь чаще начинает подготовку ближе к концу весны.

В среднем на подготовку к дачному сезону жители Самары закладывают 25 000 рублей. Однако 31% хотят уложиться в 10 000 рублей, 21% — в 20 000. Потратить от 20 000 до 35 000 рублей готовы 28%, от 35 000 до 50 000 — 9%. Еще 5% закладывают бюджет от 50 000 до 80 000 рублей, а 6% — выше этой суммы.  

Список покупок и магазинов

К дачному сезону опрошенные в основном планируют купить различные товары для сада и огорода —   удобрения и средства для ухода за растениями (66%), растения, семена и рассаду (61%), а также инструменты и садовый инвентарь (58%). Каждый третий (37%) собирается приобрести мангал, гриль или барбекю — в основном это молодежь 25-34 лет. Кроме того, среди них почти каждый третий (30%) купит товары для бани.

Покупки для дачного сезона респонденты чаще всего делают в строительных гипермаркетах (49%) или на площадках электронной коммерции (43%). 32% закупаются в садовых центрах и питомниках, также 32% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов, а 21% — на рынках и ярмарках.

Реклама дачных товаров

Рекламу новых приспособлений и инструментов для дачи, огорода и сада замечают 8 из 10 жителей Самары. Из них 45% обращают на нее внимание довольно часто. Чаще всего опрошенные обращают внимание на рекламу на площадках электронной коммерции (45%), на телевидении (36%) и в поисковых системах (35%). Ещё 24% замечают такую рекламу в соцсетях, а 18% — на видеоплатформах.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
