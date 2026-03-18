Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
98% жителей Самарской области уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизни

98% жителей Самарской области уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизни

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что для подавляющего большинства жителей Самарской области (98%) работа не является препятствием для счастливой жизни, наоборот, они уверены — баланс между ними достижим. Более того: 63% опрошенных считают, что можно жить хорошо только когда есть работа. Она воспринимается как социальная норма: почти три четверти местных жителей (73%) отметили, что неправильно оставаться безработным, если есть доступные варианты трудоустройства.

Разница во взглядах на труд и жизненные приоритеты заметно проявляется в зависимости от возрастных групп. Молодое поколение в Самарской области чаще признает допустимым не работать даже при наличии вакансий на рынке, предпочитая заниматься саморазвитием и хобби. Так, 37% опрошенных в возрасте 18-24 лет и 39% среди 25-34-летних считают, что нормально находиться без работы даже при наличии подходящих вакансий. Среди более старших возрастных групп этот показатель существенно ниже: среди 35-44 лет — 28%, у 45-54 лет — 17%, а среди местных жителей 55 лет и старше — 20%.

В то же время у старшего поколения сохраняется более традиционное представление о том, что труд — это основа хорошей жизни. Этой точки зрения придерживается подавляющее большинство респондентов от 55 лет и старше (85%) и 45−54 лет (71%). Среди молодежи так считают 57% опрошенных в возрасте 18−24 лет и 54% — 25−34 лет.

Отношение к работе меняется, когда речь заходит о балансе между занятостью и досугом. 41% опрошенных считают, что для комфортной жизни важнее иметь свободное время, чем быть трудоустроенным. Остальные 59% с этой точкой зрения не согласны. Мнения разделились неравномерно, что говорит об отсутствии единого приоритета в обществе. Во многом это зависит от возраста респондентов.

«Среди опрошенных 18-24 лет более половины (57%) считают, что для хорошей жизни важнее иметь свободное время, чем работу. У респондентов в возрасте 25−34 лет этот показатель составляет 60%. Далее процент снижается: среди 35−44 лет с утверждением согласны менее половины (45%) ответивших, в возрастной группе 45−54 лет — 39%, среди людей 55 лет и старше — лишь треть опрошенных (34%). Современная молодежь отличается высокой гибкостью — ищет баланс между работой и личной жизнью и ценит гармонию во всем», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Опрос проходил в феврале 2026 года среди более 1,9 тыс. россиян, в том числе из Самарской области.

Жители Самары тратят на бытовую технику в среднем 46 000 рублей в год и обновляют её раз в 3,5 года
Аналитики узнали у жителей города, как часто они обновляют бытовую технику, по какой причине и какое влияние на покупку оказывает реклама.
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Больше половины жителей Самары следят за трендами в одежде (70%), при этом 26% делают это активно.
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
Женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха или три, тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск.
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
