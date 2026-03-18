В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»

17 марта глава города Самары Иван Носков дал старт новому городскому проекту - «Школьная Академия Городских Инициатив – ШАГИ».

Его участниками станут ученики 8-11 классов из 60 школ, всего более 1000 человек.

В командах под руководством глав районов они разработают по два проекта – придумают, как обновить свою пришкольную территорию, и создадут концепцию одного общешкольного или районного события.



На первом этапе проекта «ШАГИ», до 28 марта, школьным командам предстоит представить свои идеи в районах. По итогам будет отобрано 9 команд, которые с 1 по 4 апреля примут участие в «Проектной мастерской». Под руководством глав районов, депутатов, специалистов и представителей общественных организаций каждая команда разработает два проекта: по благоустройству пришкольной территории и по организации события. Из 18 разработанных инициатив будут реализованы 9 проектов-победителей - их определят эксперты.