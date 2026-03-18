В Красноярском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя из-за смертельного ДТП

5 марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб человек. Свидетель произошедшего сообщил, что на автодороге «Казань — Буинск — Ульяновск» автомобиль CITROEN С4 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом SITRAK. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, помогли врачам госпитализировать пострадавшего водителя легкового автомобиля, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили очевидцев произошедшего. Эксперт и следователь зафиксировали и изъяли следы и объекты, относящиеся к дорожной аварии. Медиками на месте происшествия констатирована смерть жительницы Елховского района 1958 года рождения - пассажира легкового автомобиля.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району в отношении водителя а/м CITROEN С4, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что 05.03.2026 в 17:10 на 369,3 км а/д «Казань — Буинск — Ульяновск – подъезд к г. Самара» 72-летний житель Елховского района, управляя легковым автомобилем, двигался со стороны Самары в сторону Ульяновска. В пути следования водитель не учёл состояние шин своего автомобиля и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную скорость движения. Следователи предполагают, что из-за этого произошёл занос транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с большегрузом под управлением 49-летнего мужчины. В настоящее время расследование продолжается, по уголовному делу назначены различные экспертизы, проводятся следственные действия.