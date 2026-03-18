Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В Красноярском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя из-за смертельного ДТП

109
В Красноярском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя из-за смертельного ДТ

5 марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб человек. Свидетель произошедшего сообщил, что на автодороге «Казань — Буинск — Ульяновск» автомобиль CITROEN С4 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом SITRAK. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, помогли врачам госпитализировать пострадавшего водителя легкового автомобиля, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили очевидцев произошедшего. Эксперт и следователь зафиксировали и изъяли следы и объекты, относящиеся к дорожной аварии. Медиками на месте происшествия констатирована смерть жительницы Елховского района 1958 года рождения - пассажира легкового автомобиля.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району в отношении водителя а/м CITROEN С4, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что 05.03.2026 в 17:10 на 369,3 км а/д «Казань — Буинск — Ульяновск – подъезд к г. Самара» 72-летний житель Елховского района, управляя легковым автомобилем, двигался со стороны Самары в сторону Ульяновска. В пути следования водитель не учёл состояние шин своего автомобиля и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную скорость движения. Следователи предполагают, что из-за этого произошёл занос транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с большегрузом под управлением 49-летнего мужчины. В настоящее время расследование продолжается, по уголовному делу назначены различные экспертизы, проводятся следственные действия.

Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
92
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
212
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
505
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
549
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
17 марта 2026  16:55
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
511
