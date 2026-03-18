Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.86
EUR 93.16
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан

85
Алексей Шикида работает в пожарно-спасательной части в Елховском районе уже почти четыре года. Но выбрал эту профессию не сразу, сначала работал электромонтажником, чувствовал, что профессия не нравится, решился на перемены. За помощью обратился в кадровый центр «Работа России».

«Алексей при поддержке кадрового центра прошел обучение, а затем был направлен на практику в пожарно-спасательный отряд №49 противопожарной службы, — рассказала Олеся Маркелова, руководитель территориального кадрового центра Елховского района. – После практики здесь же был трудоустроен. В кадровом центре рады помочь всем, кто хочет получить новую профессию, вне зависимости от возраста».

На новом месте работы Алексей Шикида освоился быстро, стал начальником караула Пожарно-спасательной части №137 пожарно-спасательного отряда №49 противопожарной службы Самарской области. Помогли коллеги и руководство пожарно-спасательной части.

В 2025 году в Самарской области в рамках национального проекта «Кадры» проходил региональный, а затем федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Это была специальная номинация для тех, кто прошел переобучение по рабочей профессии и нашел себя на новом месте работы. Алексей Шикида при поддержке руководства части принял участие в конкурсе и занял первое место на региональном этапе, а затем второе – на федеральном.

«Это впервые, чтобы наш сотрудник добился такого успеха на областном и федеральном этапах профессионального конкурса, — отметил Дмитрий Назаров, начальник Пожарно-спасательной части №137 пожарно-спасательного отряда №49 противопожарной службы Самарской области. – Коллектив активно помогал, было много совместной работы по подготовке к конкурсу. Очень важно было рассказать о нашей профессии, ее особенностях и ценности».

Основная цель конкурса – популяризация рабочих профессий, и участники номинации «Второй старт» активно включились в эту работу.

«Мы снимали видеоролики, чтобы показать свою профессию, проводили урок профессий. Это помогло по-новому на нее взглянуть, — поделился Алексей Шикида. – Наша номинация было особенной – здесь соревновались представители разных профессий, которые прошли переобучение. И каждая из этих рабочих профессий важна. Было очень почетно присутствовать на награждении в Государственном Кремлевском дворце, где собрались победители и призеры всех 20 номинаций из разных регионов страны».

В этом году Самарская область снова принимает федеральный этап номинации «Второй старт» конкурса «Лучший по профессии». Номинация будет проводится среди ветеранов специальной военной, которые вернулись к трудовой деятельности в мирной жизни.

Фото – Минтруд Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список