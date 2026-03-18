Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки

Депутаты Госдумы окончательно приняли законопроект, запрещающий штрафовать водителей при отсутствии действующего полиса ОСАГО чаще, чем один раз в сутки. Инициатива получила зеленый свет одновременно во втором и третьем чтении.

Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Одобренный законопроект считается частью плана по внедрению проверки «автогражданки» дорожными камерами в текущем году, отмечал Евгений Уфимцев, возглавляющий Российский союз автостраховщиков (РСА)

Согласно пояснительной записке к документу, на сегодняшний день одной из главных помех для автоматических проверок полисов считается актуальная формулировка статьи 12.37 КоАП РФ. Она позволяет многократно наказывать автомобилистов рублем при отсутствии обязательной страховки пишет Автовзгляд.