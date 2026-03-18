Рост цен на водку в России втрое обогнал инфляцию

По итогам февраля водка в России подорожала на 16,08% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что указанный рост цен примерно до 950 рублей за литр почти в три раза превышает общие уровни инфляции в 5,91%.

Водка стала самым подорожавшим алкоголем за год. Пиво в феврале год к году подорожало на 14,96%. Цена крепкого вина увеличилась на 12,6%, а коньяка – на 10,09%.

В России водка дорожает из-за роста акцизов, повышения цен на сырье и себестоимости выпуска, отмечается в публикации.