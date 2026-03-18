В Национальном центре «Россия» стартовал новый сезон Всероссийской игры «Семейная зарница»

Проект направлен на укрепление семейных ценностей, сохранение преемственности поколений и вовлечение ветеранов специальной военной операции в патриотическое воспитание молодежи.

К участию приглашаются семьи, состоящие из двух разнополых взрослых и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и финал. На региональном этапе к командам присоединятся наставники из числа ветеранов СВО.

В 2026 году ключевым элементом игры станет творческий конкурс в новом формате, где семьи смогут проявить креативность и инженерное мышление. В рамках муниципальных и региональных этапов пройдут семейные фестивали с конкурсными состязаниями, мастер-классами и выставками в поддержку защитников Отечества.

«Сегодня проект «Семейная зарница» объединяет семьи, укрепляет связь поколений и интегрирует ветеранов СВО в систему наставничества и патриотического воспитания молодежи. Для нас это особенно важно, ведь наши защитники, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки и командной работы. Именно семья остается нашей главной опорой, – отметила заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. – Очень важно, чтобы и взрослые, и дети задумывались о том, кто были их предки, какой путь они прошли, какие ценности передали детям и внукам. Мы называем детей в честь любимых дедушек и бабушек, бережно храним семейные истории, вспоминаем тех, кем гордимся. Ведь история каждой семьи — это часть большой истории нашей страны».

Заявочная кампания продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку можно на официальном сайте Движения Первых. Финал состоится в августе – сентябре и соберет 89 семей со всей России и столько же наставников. Напомним, в первом сезоне в игре приняли участие семьи из 79 регионов России.