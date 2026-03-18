В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.
120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»
18 марта в ходе рейдов ГАИ СО особое внимание уделяется проверке соблюдения правил перевозки детей . Кроме того, инспекторы контролируют факты управления транспортом в состоянии опьянения .
Сегодня сотрудники ГАИ СО проводят рейдовые профилактические мероприятия
Температура воздуха 19 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Ночью местами гололедица.
19 марта в регионе без осадков, до +10°С
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры уникального полуострова.
Крым – это Россия:  в Росреестре СО прошла интеллектуальная квиз-игра
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре».
В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»
В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родит
Форум семей «Многодетная Россия» в 2026 году пройдёт в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия»
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
 Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Футзальные «Крылья Советов» - бронзовые призеры регионального этапа Первой лиги 
В Национальном центре «Россия» стартовал новый сезон Всероссийской игры «Семейная зарница»

169
В Национальном центре «Россия» стартовал новый сезон Всероссийской игры «Семейная зарница»

Проект направлен на укрепление семейных ценностей, сохранение преемственности поколений и вовлечение ветеранов специальной военной операции в патриотическое воспитание молодежи.

К участию приглашаются семьи, состоящие из двух разнополых взрослых и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и финал. На региональном этапе к командам присоединятся наставники из числа ветеранов СВО.

В 2026 году ключевым элементом игры станет творческий конкурс в новом формате, где семьи смогут проявить креативность и инженерное мышление. В рамках муниципальных и региональных этапов пройдут семейные фестивали с конкурсными состязаниями, мастер-классами и выставками в поддержку защитников Отечества.

«Сегодня проект «Семейная зарница» объединяет семьи, укрепляет связь поколений и интегрирует ветеранов СВО в систему наставничества и патриотического воспитания молодежи. Для нас это особенно важно, ведь наши защитники, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки и командной работы. Именно семья остается нашей главной опорой, – отметила заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. – Очень важно, чтобы и взрослые, и дети задумывались о том, кто были их предки, какой путь они прошли, какие ценности передали детям и внукам. Мы называем детей в честь любимых дедушек и бабушек, бережно храним семейные истории, вспоминаем тех, кем гордимся. Ведь история каждой семьи — это часть большой истории нашей страны». 

Заявочная кампания продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку можно на официальном сайте Движения Первых. Финал состоится в августе – сентябре и соберет 89 семей со всей России и столько же наставников. Напомним, в первом сезоне в игре приняли участие семьи из 79 регионов России.

