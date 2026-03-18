Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.



Виктор Митрофанович проработал в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова в 4-м травматологическом отделении более 36 лет.



Его преданность профессии была образцом для молодого поколения.



Прощание состоится 19.03.2026г. с 10:45 до 11:30 по адресу: ул. Борская, д.108, похоронный дом номер 1, зал номер 2.