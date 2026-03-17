Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской стоматологии, главный врач Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин:



"Рекомендации по уходу за полостью рта ребенка

Чистить зубы 2 раза в день.

Использовать зубную щетку средней степени жесткости.

Использовать пасту со фтором.

Чистить зубы не менее 2-3 минут.

Посещать стоматолога каждые 6 месяцев для профилактического осмотра.



Также необходимо пользоваться дополнительными предметами гигиены полости рта, такими как - зубная нить и монопучковая зубная щетка.



Рекомендации по питанию для здоровья зубов.

Полезные продукты:

молочные продукты — источник кальция

свежие фрукты и овощи

цельнозерновые продукты

рыба и мясо — источники фосфора.



Продукты, которых следует избегать:

сладкие газированные напитки

конфеты и шоколад

кислые соки и фрукты в больших количествах

чипсы и снеки

быстрые завтраки и сладости.



Важные рекомендации:

не разрешать ребенку засыпать с бутылочкой молока или сока

следить за регулярностью чистки зубов

поощрять самостоятельную чистку зубов под контролем взрослых

объяснять важность ухода за зубами в игровой форме

подавать личный пример правильного ухода за полостью рта".

