Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской стоматологии, главный врач Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин:
"Рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
Чистить зубы 2 раза в день.
Использовать зубную щетку средней степени жесткости.
Использовать пасту со фтором.
Чистить зубы не менее 2-3 минут.
Посещать стоматолога каждые 6 месяцев для профилактического осмотра.
Также необходимо пользоваться дополнительными предметами гигиены полости рта, такими как - зубная нить и монопучковая зубная щетка.
Рекомендации по питанию для здоровья зубов.
Полезные продукты:
молочные продукты — источник кальция
свежие фрукты и овощи
цельнозерновые продукты
рыба и мясо — источники фосфора.
Продукты, которых следует избегать:
сладкие газированные напитки
конфеты и шоколад
кислые соки и фрукты в больших количествах
чипсы и снеки
быстрые завтраки и сладости.
Важные рекомендации:
не разрешать ребенку засыпать с бутылочкой молока или сока
следить за регулярностью чистки зубов
поощрять самостоятельную чистку зубов под контролем взрослых
объяснять важность ухода за зубами в игровой форме
подавать личный пример правильного ухода за полостью рта".
