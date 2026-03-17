В соцмедиа размещена информация о том, что в селе Воскресенка Самарской области ненадлежащим образом используется пожарный автомобиль.
В СК СО проводят проверку - с какой целью используют пожарный автомобиль в селе Воскресенка
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
Более 70 дорожных объектов запланировано к ремонту в 2026 году в Самарской области.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили развитие дорожной инфраструктуры
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".
В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ
В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района 17 марта.
Самарские ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению благоустройства во дворах
17 марта на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществляющих ремонтные работы в колодце, сообщили в СУ СКР СО.
Сегодня трое рабочих погибли на территории предприятия в Новокуйбышевске
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
Самарские ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению благоустройства во дворах

192
В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района 17 марта.

В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района. Совместно с и.о. руководителя ГЖИ Самарской области Георгием Степаняном и главой района Вадимом Тюниным они проверили, как ведется ресурсоснабжающими организациями благоустройство придомовых территорий после ремонта сетей. По обращениям жителей они обсудили обновление коммунальной инфраструктуры и проверили, как управляющие компании и ТСЖ содержат дворы.
 
«Все вскрытия должны быть вовремя закрыты, а благоустройство восстановлено – погода уже позволяет выполнять восстановительные работы по постоянной схеме, в ближайшие месяцы будем уделять этому особое внимание. К проверкам сроков и качества будем привлекать контролирующие органы, в том числе прокуратуру города. Но хочу напомнить, что по существующим правилам в охранной зоне сетей деревья не высаживаются – только газон, декоративные кустарники и цветы, – отметил глава города Самары Иван Носков. – В целом целью объезда было не выявление нарушений, а открытый диалог с жителями и ответы на их вопросы. По каждому обращению было принято решение, даны поручения. До жителей информацию доведут старшие по домам».

Во дворе дома № 3 по улице Аксакова ООО «РКС-Самара» переложила больше 100 метров канализационной трубы, что должно помочь решить проблему подтопления подвала. Дополнительно, чтобы исключить переломы и заиливание, будет обследован ещё один участок водоотведения. Жители многоквартирных домов №№ 1, 3, 5 по улице Спортивной обратились с просьбой решить проблему некачественного водоснабжения – с конца 2025 года вода в квартиры верхних этажей поступает со слабым напором. В качестве временной меры специалисты «РКС-Самара» пересмотрят в данных домах нормативы по режиму гидравлики.
 
Как отметил главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов, в 2026 году в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» запланированы работы по замене устаревших систем канализации и водопровода на более чем 20 участках. Основные работы начнутся в мае-июне. Также с наступлением строительного сезона специалисты приступят к сезонным работам по подъему люков и ремонту колодцев.

Жителям домов по улице Гагарина, которые хотят привести в порядок свой двор, Иван Носков напомнил о возможностях действующих программ благоустройства, таких как «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет Самарской области».

«Мониторинг многоквартирных домов и придомовых территорий совместно с руководителями муниципалитетов региона приводим еженедельно. Нарушения, выявленные в ходе данного объезда, в основном связаны с ненадлежащим содержанием общедомового имущества, в том числе инженерных коммуникаций, а также придомовой территории. Все выявленные нарушения были зафиксированы и загружены в чат-бот ГЖИ Самарской области», – сказал и.о. руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
17 марта 2026, 20:33
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка. Здравоохранение
112
Более 70 дорожных объектов запланировано к ремонту в 2026 году в Самарской области.
17 марта 2026, 19:55
На оперативном совещании при губернаторе обсудили развитие дорожной инфраструктуры
Более 70 дорожных объектов запланировано к ремонту в 2026 году в Самарской области.   Политика
135
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
17 марта 2026, 18:07
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской... Общество
201

