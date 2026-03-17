Самарские ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению благоустройства во дворах

В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района. Совместно с и.о. руководителя ГЖИ Самарской области Георгием Степаняном и главой района Вадимом Тюниным они проверили, как ведется ресурсоснабжающими организациями благоустройство придомовых территорий после ремонта сетей. По обращениям жителей они обсудили обновление коммунальной инфраструктуры и проверили, как управляющие компании и ТСЖ содержат дворы.



«Все вскрытия должны быть вовремя закрыты, а благоустройство восстановлено – погода уже позволяет выполнять восстановительные работы по постоянной схеме, в ближайшие месяцы будем уделять этому особое внимание. К проверкам сроков и качества будем привлекать контролирующие органы, в том числе прокуратуру города. Но хочу напомнить, что по существующим правилам в охранной зоне сетей деревья не высаживаются – только газон, декоративные кустарники и цветы, – отметил глава города Самары Иван Носков. – В целом целью объезда было не выявление нарушений, а открытый диалог с жителями и ответы на их вопросы. По каждому обращению было принято решение, даны поручения. До жителей информацию доведут старшие по домам».



Во дворе дома № 3 по улице Аксакова ООО «РКС-Самара» переложила больше 100 метров канализационной трубы, что должно помочь решить проблему подтопления подвала. Дополнительно, чтобы исключить переломы и заиливание, будет обследован ещё один участок водоотведения. Жители многоквартирных домов №№ 1, 3, 5 по улице Спортивной обратились с просьбой решить проблему некачественного водоснабжения – с конца 2025 года вода в квартиры верхних этажей поступает со слабым напором. В качестве временной меры специалисты «РКС-Самара» пересмотрят в данных домах нормативы по режиму гидравлики.



Как отметил главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов, в 2026 году в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» запланированы работы по замене устаревших систем канализации и водопровода на более чем 20 участках. Основные работы начнутся в мае-июне. Также с наступлением строительного сезона специалисты приступят к сезонным работам по подъему люков и ремонту колодцев.



Жителям домов по улице Гагарина, которые хотят привести в порядок свой двор, Иван Носков напомнил о возможностях действующих программ благоустройства, таких как «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет Самарской области».



«Мониторинг многоквартирных домов и придомовых территорий совместно с руководителями муниципалитетов региона приводим еженедельно. Нарушения, выявленные в ходе данного объезда, в основном связаны с ненадлежащим содержанием общедомового имущества, в том числе инженерных коммуникаций, а также придомовой территории. Все выявленные нарушения были зафиксированы и загружены в чат-бот ГЖИ Самарской области», – сказал и.о. руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.





Фото: пресс-служба администрации Самары