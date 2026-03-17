В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ

Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".

Теперь для пациентов доступен полный перечень исследований на современном магнитно-резонансном томографе. Новая медтехника приобретена за счёт средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Современный диагностический аппарат позволит повысить точность и качество проводимых исследований.

"Ранее функционировавший магнитно-резонансный томограф работал не в полную силу в связи с неисправностью большого количества его элементов, поэтому линейка исследований была ограничена, - пояснил главный внештатный рентгенолог Самарской области, заведующий отделением лучевой диагностики больницы Алексей Кирсанов. - Новый аппарат МРТ оснащен усовершенствованной градиентной системой, с помощью которой возможно получить высокое качество визуализации внутренних органов и тканей. Это одно из качеств, которое отличает от прошлого аппарата. Также он имеет инновационные последовательности сканирования, которых не было в предыдущем аппарате".

Томограф позволяет детально исследовать анатомические структуры, с его помощью проводятся исследования головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза.

"Кабинет МРТ сможет ежедневно принимать до 14 пациентов в зависимости от вида исследования. Это пациенты не только стационара нашей больницы , но и поликлиник города, а также пациенты из других медицинских учреждений Самарской области. С внедрением передовых технологий точность медицинских обследований возрастет, что позволит ускорить процесс постановки диагноза и инициировать лечение на ранних стадиях", - уточнил главный врач Тольяттинской больницы Александр Вавилов.

Стол аппарата рассчитан на пациентов весом до 110 кг, при этом диаметр туннеля томографа составляет 60 см с учетом размещаемой катушки. Специалисты отделения лучевой диагностики успешно освоили управление новым современным диагностическим оборудованием.

Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета. В этом году в медучреждения Сызрани, Новокуйбышевска, Тольятти и Самары будут поставлены еще 4 аппарата МРТ.

 

Фото:   минздрав СО

