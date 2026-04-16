В Тольятти врачи проводят оперативное лечение заболеваний печени, поджелудочной железы и желчных протоков на современном оборудовании

В Тольяттинской городской клинической больнице №5 установлено новое эндоскопическое оборудование предназначенное для проведения процедуры ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. Современная медтехника закуплена за счёт средств областного бюджета. 

«Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография — это лечебно-диагностическая малоинвазивная эндоскопическая операция, - рассказал врач-хирург Владимир Баранов. - Суть заключается во введении эндоскопа с оптикой и инструментами для манипуляций через ротовую полость в двенадцатиперстную кишку. Применяется данная методика в лечении различных заболеваний, в том числе желчнокаменной болезни, хронической патологии желчных и панкреатических протоков, панкреатите, механической желтухи и др».

Сама процедура проводится в операционной под наркозом и с использованием С-дуги - специальной рентгенологической установки. Врачи больницы при участии коллег из Самары и Москвы прошли специальное обучение и теперь в рамках хирургического отделения больницы успешно проводят оперативное лечение пациентов. 

«Раньше пациентам, которым требовалось оперативное вмешательство, приходилось обращаться за медицинской помощью в учреждения города Самары. Теперь благодаря новому оборудованию мы проводим лечение таких пациентов, сокращая время ожидания и повышая комфорт лечения, - подчеркнул главный врач больницы Александр Вавилов. - Новая методика обладает целым рядом преимуществ. Ключевым является ее минимальная травматичность, достигаемая за счет доступа через ротовую полость. Кроме того, период восстановления после процедуры значительно сокращается, а риск развития осложнений сводится к минимуму, что особенно важно для пожилых и ослабленных пациентов».

Современное оборудование позволит оказывать пациентам не только экстренную и неотложную, но и плановую помощь. Напомним, ранее в больницу была поставлена новая тяжёлая медтехника - аппараты КТ и МРТ. 

Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета.

В 2025 году в медучреждения региона было поставлено порядка 2000 единиц медицинской техники.

Повышение доступности и качества медицинской помощи – в приоритете и проекта «Здоровое будущее», который реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия». 

 

Фото:   минздрав СО

