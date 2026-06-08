В Самаре полицейские пресекли деятельность нелегального узла связи

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области задержали 20-летнего безработного, ранее не судимого жителя областного центра, по подозрению в обеспечении функционирования абонентского терминала пропуска трафика в интересах телефонных мошенников.

Полицейские установили, что противоправной деятельностью молодой человек занимался на протяжении нескольких месяцев. Он обслуживал сим-боксы, через которые аферисты дистанционно совершали звонки своим жертвам. Местоположение телефонных узлов связи злоумышленник постоянно менял: брал в аренду квартиры в разных районах города. Оборудование для осуществления противоправной деятельности анонимные кураторы присылали ему через курьерскую службу. Задержав юношу в одной из арендованных им квартир, полицейские изъяли используемую технику, в том числе СИМ-бокс, два сотовых телефона, Wi-Fi-роутер, SIM-карты и флеш-накопитель.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, Следственного управления Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 274.3 УК РФ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следственные и оперативные подразделения городского Управления продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к организации нелегального узла связи.