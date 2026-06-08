Самарцы выиграли этап мирового гран-при по тхэквондо

В Риме состоялся первый этап серии гран-при мира по тхэквондо 2026 года. В столице Италии собрались 255 спортсменов из 52 стран. Участники боролись не только за победу, но и за рейтинговые очки Всемирной федерации тхэквондо, которые будут учитываться при отборе на летние Олимпийские игры 2028 года.

Спортсмены Самарской области стали победителями гран-при.

Двукратный чемпион Европы, вице‑чемпион мира Рафаиль Аюкаев стал победителем в весовой категории свыше 80 кг. В финале он победил представителя Италии Симоне Алессио.

Алиса Ангелова в финале в весовой категории до 49 кг обыграла призера чемпионата мира Джану Хаттаб из Египта.

Поздравляем спортсменов и их тренеров Анара и Турала Аскеровых!