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Жителя Похвистневского района задержали в электричке с наркотиками

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Жителя Похвистневского района задержали в электричке с наркотиками

Следователями следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении нигде не работающего не судимого жителя Похвистневского района Самарской области, 1986 года рождения.

Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В феврале текущего года сотрудники отделения уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Похвистнево в ходе сопровождения следовавшего из Самары пригородного электропоезда, в районе станции Подбельская обратили внимание на неадекватное поведение мужчины.

Данный гражданин был доставлен в ЛОП на ст. Похвистнево, где от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения отказался. В отношении него был составлен протокол по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В ходе личного досмотра в присутствии понятых во внутреннем нагрудном кармане куртки задержанного мужчины были обнаружены и изъяты две пачки сигарет и полимерный пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Согласно справки эксперта, содержимым является наркотическое средство марихуана общей массой около 14 грамм.

В ходе обыска в жилище указанного гражданина были обнаружены и изъяты 9 кустов растений конопли, находящиеся в разных емкостях, две пластиковые и одну стеклянную банки каждая объемом три литра, три стеклянные банки объемом 0,5 литра, три стеклянные банки объемом 350 миллилитров, один металлический контейнер и один зип-пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

В ходе обследования надворных построек с помощью применения служебно-разыскной собаки были обнаружены и изъяты три полипропиленовых мешка с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистрического центра Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте изъятым является наркотическое средство марихуана общей массой более 9 килограммов, что относится к крупному размеру.

В ходе предварительного следствия установлено, что изъятые кусты житель Самарской области сам высадил и выращивал, остальное наркотическое средство он приготовил из частей дикорастущих растений конопли и незаконно хранил без цели сбыта для личного потребления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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