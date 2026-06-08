Ford Transit на автодороге Самара – Бугуруслан съехал в кювет и загорелся

7 июня в 06:10 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 112 километре автодороги Самара – Бугуруслан.
На место вызова незамедлительно направились отделение пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда №39 в количестве 4 человек, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет с последующим возгоранием автомобиля Ford Transit.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В ходе аварийно-спасательных работ специалисты провели сбор информации и произвели тушение автомобиля.