Ford Transit на автодороге Самара – Бугуруслан съехал в кювет и загорелся

7 июня в 06:10 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 112 километре автодороги Самара – Бугуруслан.

На место вызова незамедлительно направились отделение пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда №39 в количестве 4 человек, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет с последующим возгоранием автомобиля Ford Transit.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В ходе аварийно-спасательных работ специалисты провели сбор информации и произвели тушение автомобиля.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"