В Самаре могут запустить речной экспресс

Мэрия Самары планирует выйти в региональное правительство с инициативой о запуске речного экспресса. Проект направлен на обеспечение связи с отдаленными городскими и пригородными территориями, расположенными за Волгой. Это следует из плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города. К реализации намерены привлечь средства вышестоящих бюджетов и инвесторов.

Чиновники собираются прорабатывать проект в 2027–2028 годах. Конкретные сроки запуска будут зависеть от того, как удастся решить вопрос с финансированием, пишет Самарская газета.