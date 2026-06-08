Самарский пилот — победитель третьего этапа Открытого чемпионата РДС в Казани

На автодроме KazanRing Canyon в столице Республики Татарстан завершился третий этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Победителем стал спортсмен из Самары Сергей Ермаков. За рулём своего боевого автомобиля он обошёл всех соперников и стал сильнейшим пилотом этапа.

Соревнования проходили в Казани 6 и 7 июня. В первый соревновательный день, в субботу, прошли квалификационные заезды. Победу в них одержал пилот из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров, выполнивший судейское задание на 96,5 баллов из 100 возможных.

Второй день чемпионата был посвящен парным заездам. В сезоне-2026 они проходят по системе выбывания после двух поражений (англ. — Double Elimination), что позволяет пилотам продолжить борьбу даже после проигрыша в своем первом хите. Зрителям, тем временем, становится доступно ещё больше красивых и дымных заездов.

Победитель этапа Сергей Ермаков в первом раунде встретился со спортсменом из Московской области Александром Леоновым. В хите для судей Ермаков был убедительнее своего соперника как в роли лидера, так и в позиции преследователя, благодаря чему прошёл во второй раунд по верхней сетке. Второй раунд самарский спортсмен преодолел по bye run (прим. — одиночный проезд без соперника). В третьем раунде конкурентом для победителя этапа стал петербургский пилот команды Tamashi Racing Игорь Озолин. Победа в этой дуэли также была присуждена самарцу. В полуфинале лидер этапа встретился со столичным пилотом Анатолием Щербаком, где на позиции преследователя спортсмен из Москвы допустил контакт с автомобилем Сергея Ермакова сразу после постановки. Гоночный инцидент стал определяющим для судей, и самарский пилот прошёл дальше, а Анатолий Щербак встретился во втором полуфинале с Валерием Богочаровым. Дуэль между пилотом из Ростова-на-Дону и Щербаком завершилась победой москвича, благодаря чему Анатолий Щербак и Сергей Ермаков встретились в финале, а Валерий Богочаров занял третье место по итогам этапа. Финальная битва стала одним из самых напряженных моментов соревнований — оба пилота не спешили уступать друг другу, однако по результатам хита уверенней провел заезды Сергей Ермаков, которому рефери присудили победу, а Анатолий Щербак стал «серебряным» призёром третьего этапа RDS Open.

«Этап для меня прошел напряженно — в день тренировок, в пятницу, у меня ломалась машина, я практически не тренировался. В субботу я сонастраивался с автомобилем, ну а в воскресенье уже выложился на полную. Изначально от этапа в Казани у меня были большие ожидания — в прошлом сезоне здесь в квалификации я набрал 99 баллов, но в этот раз пришлось бороться не только с соперниками, но и с техникой. Конечно, внутри есть большая радость от победы, но в таком серьёзном спорте эмоции обычно остаются где-то глубоко внутри — здесь важно сохранять концентрацию до самого конца», — поделился Сергей Ермаков.

В командном зачёте победителем этапа стала команда Tamashi Racing, в состав которой вошли три пилота: Владимир Афанасьев, Игорь Озолин (оба спортсмена представляют город Санкт-Петербург), а также Станислав Антропов (г. Омск). «Серебро» взяла команда STAR PËR STARS AIMOL, которую представляют: Дмитрий Добровольский (г. Москва), Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) и Владислав Ерофеев (г. Георгиевск). «Бронзовый» призёр командного зачёта команда «ЦМРБанк» в рамках третьего этапа была представлена одним пилотом — Русланом Арефьевым (г. Москва).