Сегодня трое рабочих погибли на территории предприятия в Новокуйбышевске

17 марта на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществляющих ремонтные работы в колодце, сообщили в СУ СКР СО.

По данным 112, мужчин обнаружили в камере колодца на территории предприятия в Самарской области. Обстоятельства выясняются, сообщает 63.RU .

Информацию 63.RU подтвердили в прокуратуре Самарской области.

«Прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочих на предприятии в городе Новокуйбышевске. По предварительным данным, 17.03.2026 при проведении работ по гидроиспытанию сетей свежей воды на территории одного из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске погибли рабочие», — сообщили в ведомстве.

По данному факту прокуратура г. Новокуйбышевска организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда.

Сотрудники регионального СК выехали на место происшествия.

«Сегодня примерно в 17 часов на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществляющих ремонтные работы в колодце. По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщил Следком Самары.

Погибшие рабочие не были сотрудниками предприятия. Они работали в подрядной организации — ООО «Левада». Там 63.RU прокомментировали трагедию:

«При проведении гидроиспытаний на сетях водоснабжения промышленной площадки в г. Новокуйбышевск три работника ООО „Левада“ спустились в колодец, предположительно, с низким содержанием кислорода в воздухе. Спасти их не удалось. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего, работают уполномоченные государственные органы. Решается вопрос об оказании помощи семьям погибших».

 

Фото:   СУ СКР СО

 

