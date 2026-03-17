В СК СО проводят проверку - с какой целью используют пожарный автомобиль в селе Воскресенка

Следователем СК Самарской области организовано проведение проверки по информации из соцмедиа о необоснованном использовании пожарного автомобиля в селе Воскресенка.

В соцмедиа размещена информация о том, что в селе Воскресенка Самарской области ненадлежащим образом используется пожарный автомобиль, который был передан для нужд добровольной пожарной дружины.

Отмечается, что для тушения пожаров автомобиль не задействован, а используется для других целей, не связанных с пожарной безопасностью.

По поручению руководителя СУ СКР СО Павла Олейника организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.