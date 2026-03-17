В Самаре определили победителей 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН

В Самаре провели 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Участниками игр стали 37 команд из 28 регионов России и Республики Беларусь.

По итогам двух игровых дней первое место завоевали команды «Хабарейра» (Хабаровск) и «Тридцать два» (Брянск), второе место — у «Нескучного дома» (Карабаш), «Трех сестер» (Краснодар) и «Сборной президентского внимания» (Комсомольск-на-Амуре). На третьем месте — «Столица Урала» (Екатеринбург), «Смузи» (Ставропольский край) и «Аб-Доб» (Махачкала).

«Самара всегда с радостью принимает гостей, особенно если это талантливые дети и молодежь со всей России. Для юных участников это не просто соревнование, а важный творческий старт — возможность заявить о себе на всероссийском уровне, получить ценные советы от профессионалов и найти друзей по всей стране. Спасибо участникам за улыбки, жюри — за мудрые оценки, организаторам — за праздник», – сказал глава города Самары Иван Носков.

В рамках 1/3 финала команды соревновались в конкурсе «Приветствие», который является визитной карточкой каждого коллектива. Перед играми для участников организовали образовательную программу: редакторы помогли отточить структуру выступлений, а педагоги по сценическому мастерству провели репетиции по актерскому мастерству, пластике и визуальному оформлению номеров.

В состав жюри вошел Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов, генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Масляков, заместитель руководителя Дирекции реализации творческих и специальных проектов Движения Первых Мария Бородина, телеведущий и продюсер Михаил Марфин, абсолютный чемпион Международного союза КВН в составе команды КВН «СОК», актёр Дмитрий Колчин, руководитель движения «Самарский КВН», чемпион Высшей лиги в составе команды «СОК» Сергей Ларионов, вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН «Близкие» Павел Кудрявкин и участница Высшей лиги КВН в составе команды КВН «Пал Палыч» Екатерина Федорова.

«Роль детского КВН наиболее точно могут оценить сами юные участники. Их искренний интерес и вовлеченность — главный показатель успешности проекта. Детский КВН — это старт в мир творчества, где каждый может попробовать себя, раскрыться и понять свои таланты. Здесь дети учатся шутить, импровизировать и работать в команде. Мы специально проводим игры в разных городах, чтобы ребята не только соревновались, но и путешествовали, узнавали Россию и знакомились с её достопримечательностями»», – сказал генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Масляков.

Команды, прошедшие в полуфинал, продолжат борьбу в городе Сочи с 18-го по 24-е апреля 2026-го года. Напомним, игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН проводятся в рамках Всероссийского проекта «КВН.Первые» национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторами игр в Самаре выступили ТТО «АМИК», Движение Первых, Правительство Самарской области при поддержке администрации города Самары. Генеральный партнёр проекта — Университет «Синергия».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

