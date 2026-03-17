Матвиенко призвала убрать старые автобусы из городов России

Старые и битые автобусы нужно убрать с улиц городов России. Об этом 17 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам главы Совфеда, многие частные операторы общественного транспорта получают значительную прибыль, однако не вкладываются в обновление техники и допускают грубое отношение персонала к пассажирам, пишут "Известия".

«Вот ведра с гвоздями надо запретить, незамедлительно убрать из всех городов. <…> Автобусы битые-перебитые, старые и так далее», — сказала она в ходе открытого диалога с министром транспорта России Андреем Никитиным в Совете Федерации.

Признавая важность рыночной экономики, Матвиенко заявила, что условия должны создаваться только для добросовестных предпринимателей.

В качестве системного решения она предложила закрепить государственное присутствие в отрасли, создав в каждом субъекте России региональную транспортную компанию. Это, по мнению Матвиенко, позволит обеспечить надлежащий контроль качества и безопасности перевозок, на которые поступает большое количество жалоб от населения.