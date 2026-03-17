Матвиенко призвала убрать старые автобусы из городов России
В Самаре провели 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Участниками игр стали 37 команд из 28 регионов России и Республики Беларусь.
В Самаре определили победителей 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН
В соцмедиа размещена информация о том, что в селе Воскресенка Самарской области ненадлежащим образом используется пожарный автомобиль.
В СК СО проводят проверку - с какой целью используют пожарный автомобиль в селе Воскресенка
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
Более 70 дорожных объектов запланировано к ремонту в 2026 году в Самарской области.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили развитие дорожной инфраструктуры
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".
В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ
В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района 17 марта.
Самарские ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению благоустройства во дворах
17 марта на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществляющих ремонтные работы в колодце, сообщили в СУ СКР СО.
Сегодня трое рабочих погибли на территории предприятия в Новокуйбышевске
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Матвиенко призвала убрать старые автобусы из городов России

Старые и битые автобусы нужно убрать с улиц городов России. Об этом 17 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам главы Совфеда, многие частные операторы общественного транспорта получают значительную прибыль, однако не вкладываются в обновление техники и допускают грубое отношение персонала к пассажирам, пишут "Известия".

«Вот ведра с гвоздями надо запретить, незамедлительно убрать из всех городов. <…> Автобусы битые-перебитые, старые и так далее», — сказала она в ходе открытого диалога с министром транспорта России Андреем Никитиным в Совете Федерации.

Признавая важность рыночной экономики, Матвиенко заявила, что условия должны создаваться только для добросовестных предпринимателей.

В качестве системного решения она предложила закрепить государственное присутствие в отрасли, создав в каждом субъекте России региональную транспортную компанию. Это, по мнению Матвиенко, позволит обеспечить надлежащий контроль качества и безопасности перевозок, на которые поступает большое количество жалоб от населения.

В Самаре не нашли перевозчика на 46-й автобусный маршрут протяженностью 12 км
17 марта 2026, 13:48
Протяженность — 12,65 километров, от автостанции «Аврора» до площади Революции. Необходимо было предоставить 15 автобусов малого класса. Транспорт
Дополнительные автобусные рейсы запустят в Самаре 15 марта после футбольного матча между командами «Акрон» и «Ахмат»
15 марта 2026, 10:29
Начало матча запланировано на 15:00, завершение — в 17:00. Дополнительный транспорт поможет болельщикам без проблем добраться до дома после игры. Транспорт
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
10 марта 2026, 13:52
Региональное министерство транспорта оперативно подготовило проект постановления правительства, который вносит изменения в действующий норматив. Транспорт
В центре внимания
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
17 марта 2026  16:55
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
17 марта 2026  16:44
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
