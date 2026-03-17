В СК СО проводят проверку - с какой целью используют пожарный автомобиль в селе Воскресенка
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
На оперативном совещании при губернаторе обсудили развитие дорожной инфраструктуры
В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ
Самарские ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению благоустройства во дворах
Сегодня трое рабочих погибли на территории предприятия в Новокуйбышевске
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
На оперативном совещании при губернаторе обсудили развитие дорожной инфраструктуры

Более 70 дорожных объектов запланировано к ремонту в 2026 году в Самарской области.

Во вторник, 16 марта, в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава едорищева состоялось оперативное совещание. Один из вопросов повестки – развитие дорожной инфраструктуры Самарской области в 2026 году.

Открывая совещание, руководитель области подчеркнул стратегическое значение дорожной отрасли. «Состояние дорог – один из ключевых факторов, определяющих и темпы развития экономики, и качество жизни людей, – акцентировал губернатор. – Мы делаем приоритет в рамках бюджетной работы на развитие дорожной инфраструктуры. В прошлом году нам удалось не только выполнить запланированные объемы, но и усилить работу по ремонту мостов и искусственных сооружений».

С основным докладом выступил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. По его словам, общая протяженность дорожной сети региона составляет почти 42 тыс. км. План дорожных работ на 2026 год сформирован на основании данных инструментальной диагностики дорог, а также с учетом результатов выездов правительства Самарской области в муниципальные образования и встреч с жителями региона.

В 2026 году объем финансирования мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», превысит 8 млрд рублей, включая свыше 2 млрд рублей из федерального бюджета. Как отметил глава областного минтранса, запланированы работы на 76 объектах, в их числе участки дорог регионального значения, мосты и другие. Также в рамках работ по содержанию предусмотрено устройство слоев износа на 38 км автомобильных дорог регионального значения.

Артур Абдрашитов подчеркнул: субсидии на дорожную деятельность в 2026 году охватывают все муниципальные образования Самарской области, авыбор объектов связан с результатами инструментальной диагностики и запросами жителей, поступившими в течение прошлого года.

Особое внимание на совещании было уделено состоянию мостовых сооружений. По информации профильного ведомства, на региональной сети расположено 478 инженерно-мостовых сооружений, почти четверть из них нуждаются в ремонте. Артур Абдрашитов напомнил, что если в 2024 году было отремонтировано лишь 7 мостов, то начиная с 2025 года количество ремонтируемых объектов значительно увеличено. «На текущий момент на 2026 год запланирован ремонт 12 мостов, – отметим руководитель. – Министерством разработана программа «Мосты и путепроводы», предусматривающая до 2036 года приведение в нормативное состояние всех искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии».

Важным объектом, по информации регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, где будет проведена реконструкция, станет мост через реку Большой Кинель на автомобильной дороге Похвистнево – Клявлино в Похвистневском районе. «Мы начинаем эти работы в текущем году, они будут переходящими на 2027 год. Объект сложный. По сути, это возведение нового мостового сооружения вблизи действующего, которое находится в неудовлетворительном состоянии», – пояснил Артур Абдрашитов.

Также в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланирован капитальный ремонт дороги по улице Чапаевской в селе Большая Глушица.

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на проведении работ по аварийно-ямочному ремонту. Министр транспорта и автомобильных дорог отметил, что в настоящее время с применением литой асфальтобетонной смеси отремонтировано почти 2 тыс.кв. метров, а с применением щебня методом обратной пропитки – 500 кв. метров.

«Данные технологии позволяют проводить работы при отрицательных температурах, – пояснил он. – После того как в регионе установится стабильно положительная температура, работы по ямочному ремонту будут продолжены уже с использованием других технологий, включая ремонт картами, проливку трещин битумом и другие».

В ходе совещания о предстоящей дорожной кампании на своих территориях доложили главы муниципалитетов. Первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин сообщил, что в 2026 году будет отремонтировано почти 200 объектов дорожной сети, в том числе дороги, тротуары, внутриквартальные проезды. Также запланированы работы по обеспечению транспортной безопасности на мостах и путепроводах.

«Самара в этом году нарастила участие в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Мы отремонтируем 37 дорог общей протяженностью почти 33 километра», – подчеркнул Михаил Малыхин.

Было отмечено, что по поручению губернатора, в 2026 году планируется завершить капитальный ремонт ул. Дачной от ул. Чернореченской до ул. Пензенской. «Срок выполнения работ – конец августа. Сейчас на объекте завершается устройство ливневой канализации», – пояснил первый заместитель главы Самары.

По итогам губернатор, сделав акцент на обеспечении качества, поручил учитывать опыт прошлых лет при выборе подрядчиков, а также в целом организовать работу по аудиту дорог, отремонтированных в 2025 году, и в рамках гарантийных обязательств предъявлять претензии. «Исходя из этого при контрактации отдавать приоритет тем, кто работы выполняет качественно, с соблюдением всех требований», – заключил Вячеслав Федорищев.

С докладами также выступили глава Тольятти Илья Сухих и глава Сызрани Сергей Володченков.

«Задач по дорогам гораздо больше в каждом городе, и у каждого из глав сформирован свой внутренний план, – подчеркнул губернатор. – Я, с одной стороны, прошу минтранс вместе с минфином внимательно посмотреть: если появится возможность на первоочередные задачи по дорогам, которые будут исполнены в этом году, поддержать муниципальные образования. И, с другой стороны, в муниципальных образованиях тоже прошу смотреть по исполнению бюджета и также в мае – июне, в том числе собственными средствами, брать на себя дополнительные работы. Это очень важная задача – выход на нормальное обеспечение дорожным полотном, на безопасные и качественные дороги».

Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов держать на контроле вопрос качества проведения ремонта дорог, в том числе обеспечить серию системных мероприятий с их личным участием.

Губернатор, напомнив, что на прошлой неделе состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, поручил главам муниципальных образований по итогам работы в марте – апреле доложить о выполнении требований комиссии. Глава региона также поручил активизировать работу по контрактации, а с наступлением благоприятных погодных условий развернуть аварийно-восстановительные работы.

Областному министерству транспорта и автомобильных дорог поручено заблаговременно взаимодействовать с асфальтобетонными заводами для бесперебойного снабжения материалами. Еще одно поручение касалось обеспечения достижения установленных показателей к 1 декабря.

«Это показатель качества нашей работы. И эти проценты – не просто цифры, это по-настоящему тот вклад, который мы делаем в укрепление дорожной сети», – резюмировал глава региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Новости по теме
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
17 марта 2026, 20:33
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка. Здравоохранение
В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района 17 марта.
17 марта 2026, 18:51
Самарские ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению благоустройства во дворах
В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района 17 марта. Благоустройство
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
17 марта 2026, 18:07
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской... Общество
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
17 марта 2026  16:55
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
17 марта 2026  16:44
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
