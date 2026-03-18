В Самаре усилен контроль за безопасностью на водоёмах в период весенней оттепели

В связи с наступлением в Самаре весенней оттепели администрация города увеличила количество профилактических рейдов по предупреждению происшествий на льду. Совместно со специалистами Управления гражданской защиты администрации города Самары их проводит городской поисково-спасательный отряд. Основные локации — самарская набережная и побережья рек Волги и Самары. На спусках к ним традиционно размещены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен!».



«В зоне особого внимания все, кто находится у водоемов в период таяния льда — и рыбаки, и горожане, гуляющие по набережной, особенно подростки. Молодые люди нередко пытаются проверить лед на прочность, не осознавая реальной опасности. В беседах акцентируем внимание на том, что с каждым днем толщина льда уменьшается, плюсовая температура провоцирует образование промоин, а ледовое покрытие становится крайне неоднородным — участки прочного льда чередуются с полыньями и тонкими местами. Пешие прогулки по льду и попытки перейти и тем более переехать на другой берег в таких условиях крайне опасны и могут обернуться трагедией. Убедительно прошу родителей не оставлять детей без присмотра у водоемов и самим не показывать им плохой пример в межсезонье. Требования безопасности необходимо соблюдать неукоснительно», – подчеркнул руководитель управления гражданской защиты администрации города Самары Евгений Вдовин.



В ходе рейдов специалисты и спасатели раздают жителям памятки, а также проводят профилактические беседы с людьми разного возраста о возможных последствиях выхода на непрочный лед Волги, правилах поведения и мерах безопасности. Также они напоминают о том, что распознать рыхлый лед можно по характерной пористости и по цвету – серому, желтоватому или грязно-белому, с матовыми вкраплениями.



«Рыхлый лёд теряет как минимум половину своей прочности — это критически важный показатель для оценки безопасности. В районе волжского фарватера толщина снежно‑ледяного покрова сейчас не превышает 10 см. Такой лёд не может гарантированно выдержать вес человека, вероятность провалиться в воду крайне высока. Ситуация осложняется тем, что в период ледохода даже на одном водоёме и в пределах одной локации толщина льда неравномерна: рядом с прочным участком может находиться тонкая полынья или рыхлая зона. Поэтому самый надёжный способ обезопасить себя — полностью избегать выхода на лёд», – рассказал начальник МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» Александр Исаев.



С начала года погибших по причине выхода на лед водоемов Самары нет. В начале марта на реке Волге в 20 метрах от берега экстренные службы спасли иностранного студента, который провалился под лед. Более 30 рыбаков получили предупреждение за выход на лед. В соответствии с погодными условиями рейды, также включающие обследование береговой зоны и акватории рек, продолжатся в ежедневном режиме.



Если вы стали очевидцем несчастного случая на льду водоема или сами попали в аналогичную ситуацию и у вас есть возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

Фото: пресс-служба администрации Самары