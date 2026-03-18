В Самаре усилен контроль за безопасностью на водоёмах в период весенней оттепели

В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.
120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»
18 марта в ходе рейдов ГАИ СО особое внимание уделяется проверке соблюдения правил перевозки детей . Кроме того, инспекторы контролируют факты управления транспортом в состоянии опьянения .
Сегодня сотрудники ГАИ СО проводят рейдовые профилактические мероприятия
Температура воздуха 19 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Ночью местами гололедица.
19 марта в регионе без осадков, до +10°С
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры уникального полуострова.
Крым – это Россия:  в Росреестре СО прошла интеллектуальная квиз-игра
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре».
В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»
В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родит
Форум семей «Многодетная Россия» в 2026 году пройдёт в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия»
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
 Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Футзальные «Крылья Советов» - бронзовые призеры регионального этапа Первой лиги 
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В Самаре усилен контроль за безопасностью на водоёмах в период весенней оттепели

В связи с наступлением в Самаре весенней оттепели администрация города увеличила количество профилактических рейдов по предупреждению происшествий на льду.

В связи с наступлением в Самаре весенней оттепели администрация города увеличила количество профилактических рейдов по предупреждению происшествий на льду. Совместно со специалистами Управления гражданской защиты администрации города Самары их проводит городской поисково-спасательный отряд. Основные локации — самарская набережная и побережья рек Волги и Самары. На спусках к ним традиционно размещены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен!».
 
«В зоне особого внимания все, кто находится у водоемов в период таяния льда — и рыбаки, и горожане, гуляющие по набережной, особенно подростки. Молодые люди нередко пытаются проверить лед на прочность, не осознавая реальной опасности. В беседах акцентируем внимание на том, что с каждым днем толщина льда уменьшается, плюсовая температура провоцирует образование промоин, а ледовое покрытие становится крайне неоднородным — участки прочного льда чередуются с полыньями и тонкими местами. Пешие прогулки по льду и попытки перейти и тем более переехать на другой берег в таких условиях крайне опасны и могут обернуться трагедией. Убедительно прошу родителей не оставлять детей без присмотра у водоемов и самим не показывать им плохой пример в межсезонье. Требования безопасности необходимо соблюдать неукоснительно», – подчеркнул руководитель управления гражданской защиты администрации города Самары Евгений Вдовин.
 
В ходе рейдов специалисты и спасатели раздают жителям памятки, а также проводят профилактические беседы с людьми разного возраста о возможных последствиях выхода на непрочный лед Волги, правилах поведения и мерах безопасности. Также они напоминают о том, что распознать рыхлый лед можно по характерной пористости и по цвету – серому, желтоватому или грязно-белому, с матовыми вкраплениями.
 
«Рыхлый лёд теряет как минимум половину своей прочности — это критически важный показатель для оценки безопасности. В районе волжского фарватера толщина снежно‑ледяного покрова сейчас не превышает 10 см. Такой лёд не может гарантированно выдержать вес человека, вероятность провалиться в воду крайне высока. Ситуация осложняется тем, что в период ледохода даже на одном водоёме и в пределах одной локации толщина льда неравномерна: рядом с прочным участком может находиться тонкая полынья или рыхлая зона. Поэтому самый надёжный способ обезопасить себя — полностью избегать выхода на лёд», – рассказал начальник МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» Александр Исаев.
 
С начала года погибших по причине выхода на лед водоемов Самары нет. В начале марта на реке Волге в 20 метрах от берега экстренные службы спасли иностранного студента, который провалился под лед. Более 30 рыбаков получили предупреждение за выход на лед. В соответствии с погодными условиями рейды, также включающие обследование береговой зоны и акватории рек, продолжатся в ежедневном режиме.
 
Если вы стали очевидцем несчастного случая на льду водоема или сами попали в аналогичную ситуацию и у вас есть возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Новости по теме
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры уникального полуострова.
18 марта 2026, 15:21
Крым – это Россия:  в Росреестре СО прошла интеллектуальная квиз-игра
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры... Общество
81
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре».
18 марта 2026, 15:16
В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре». Общество
79
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
18 марта 2026, 14:55
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович. Здравоохранение
102
В центре внимания
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
217
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
209
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
411
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
533
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
573
