Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение жителя Сызранского района

Полицейскими разыскивается житель поселка Варламово Сызранского района Сиганов Владимир Александрович 1956 года рождения, который с 2002 года утратил связь с родственниками и его место нахождение до сих пор неизвестно.

Ориентировка с приметами разыскиваемого направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 55 – 60 лет, рост 160 – 175 см., среднего телосложения, славянской внешности, волосы темные средней длинны, глаза карие, нос прямой,

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 98-46-02 либо 112.