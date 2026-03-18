В Самаре маршрут автобуса №67к хотят продлить до станции Ягодная

Под постом губернатора Самарской области в соцсетях жители Самары пожаловались на работу автобуса № 67к, который следует от остановки «Улица Академика Козлова» в микрорайон Крутые Ключи. По словам самарцев, утром 17 марта на маршруте не было ни одного автобуса.

«Маршрут №67к не входит в реестр межмуниципальных маршрутов. Он организован по заказу Самарской ППК, поэтому рекомендуем обратиться непосредственно в компанию», - рассказали в минтрансе Самарской области.

10 марта на сайте госзакупок перевозчик объявил аукцион на поиск фрахтовщика. Согласно документам, с 1 апреля 2026 года автобус планируют продлить до железнодорожной станции «Ягодная». Если его найдут, то маршрут должен будет стать ежедневным, пишет Самара-КП.