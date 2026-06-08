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Россия может расширить ограничения на поставки рыбы из Армении

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Россия может расширить ограничения на поставки рыбы из Армении

Россия может расширить ограничения на поставки рыбы из Армении в случае выявления дополнительных ветеринарных рисков. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, ограничения на ввоз живой рыбы из Армении уже действуют. Если будут выявлены факторы, способные повлиять на ветеринарную безопасность России, могут последовать дополнительные меры.

Шестаков отметил, что помимо живой рыбы Армения поставляет на российский рынок и охлажденную продукцию.

Глава Росрыболовства напомнил, что Армения занимала заметную долю в импорте форели в Россию. При этом он подчеркнул, что возможное расширение ограничений не скажется на обеспечении внутреннего рынка.

По его словам, российские производители выпускают достаточные объемы форели, а недостающие поставки при необходимости могут быть компенсированы импортом из других стран, в том числе из Турции, пишет МК. 

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